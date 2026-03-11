Популярни
  Кристъл Палас
  2. Кристъл Палас
  Матета се завръща

Матета се завръща

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 385
  • 0
Матета се завръща

Мениджърът на английския футболен клуб Кристъл Палас Оливер Гласнер потвърди завръщането на Жан-Филип Матета в състава преди осминафиналния двубой в Лигата на конференциите срещу кипърския АЕК Ларнака. „Орлите“ за пръв път достигнаха фазата на елиминациите в европейските клубни турнири при първото си участие в исторически план, а това изглежда като най-подходящия момент, в който нападателят Матета да се появи на терена след близо двумесечно отсъствие.

Максенс Лакроа се върна след наказание от един двубой и ще може да играе. Джеферсон Лерма също е в състава след контузията срещу Тотнъм, но може да почива. Все пак е добре. Жан-Филип Матета поднови тренировки в понеделник и ще бъде в групата. Всичко върви в правилната посока. Даниел Муньос ще пропусне мача. Всички други са добре“, заяви Оливер Гласнер на пресконференция преди осминафиналната фаза в Лигата на конференциите.

Лондончани ще могат да се възползват и от услугите на новите си попълнения Бренън Джонсън, Еван Гесон и Йорген Странд Ларсен, които пристигнаха през зимния трансферен прозорец и все още не са участвали в третия по сила евротурнир.

„Новите играчи се вписват добре в групата. Това ни дава повече опции, а ние се нуждаем от това сега. Имаме три двубоя в една седмица отново и очакваме много тежък сблъсък срещу Лийдс през уикенда. Следователно са ни нужни всички тези опции на терена и е хубаво, че разполагаме с тях“, добави австрийският специалист.

Първият мач на Кристъл Палас с АЕК Ларнака ще бъде домакинство на „Селхърст Парк“ утре от 22:00 часа българско време.

