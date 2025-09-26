В Макларън започнаха да се притесняват от възхода на Верстапен и Ред Бул

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела заяви, че Оскар Пиастри и Ландо Норис вече нямат право на много грешки в битката за титлата във Формула 1 на фона на възхода на Макс Верстапен и Ред Бул.

Нидерландецът записа две поредни победи в Италия и Азербайджан, за да се доближи на 69 точки от Пиастри в генералното класиране, стопявайки 35 пункта от своя пасив, най-вече заради отпадането на австралиеца в Баку. А по думите на Стела това завръщане в челото на Верстапен ограничава чувствително възможностите за Пиастри и Норис да допускат грешки, защото Верстапен ще бъде готов да се възползва от всяка неточност от страна на пилотите на Макларън.

„Когато се състезаваш в челото на Формула 1 и разликите са толкова малки, нямаш право на много грешки. Твоите съперници ще се възползват от всяка възможност. Пред това бяха Мерцедес в Канада и Макс в началото на сезона. Не забравяме, че Ред Бул спечели две състезания в началото на сезона и ако не друго, то след това тимът изостана. Но сега изглежда, че намериха начин да се завърнат. В битката за титлата при пилотите определено възможността за грешки намаля допълнително, но това е нормално за Формула 1.



„Надявам се да си вземем поуки от неточностите, които се натрупаха по време на уикенда в Баку, защото не само, че нямахме достатъчно бърза кола, но освен това имахме проблеми с надеждността, които костваха време на Оскар в тренировките. Така че имаме какво да извлечем като отбор, не само пилотите“, каза Стела.

