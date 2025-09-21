Мекис: Състезанието днес беше непредвидимо

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис записа втора поредна победа начело на тима след успеха на „Монца“ и след финала в Баку му беше трудно да намери суперлативи за карането на Макс Верстапен.

„Какво да ви кажа за Макс? Майсторско представяне в квалификацията вчера с голям аванс при тези трудни условия, като скоростта на вятъра достигаше 60 км/ч.

THE TOP 10 IN BAKU 👀



A sensational result for Sainz and some stellar drives from Antonelli, Lawson and Tsunoda 👏👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z2cHQ8Sff8 — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

„Днес беше трудно да се прогнозира как ще се развие състезанието, направо беше непредвидимо, тъй като никой не успя да запише наистина дълги серии от обиколки в петък и идеята беше да караме обиколка за обиколка.

„След „Монца“ не беше съвсем ясно колко точно сме прогресирали и как можем да го използваме в Баку, но всички в Милтън Кийнс свършиха отлична работа за развитието на колата.

„Знаем, че в Баку трасето е много специфично заради дългата права и бавните завои, но видяхме, че поне на тези две поредни трасета имахме темпото да се борим за победата.“

