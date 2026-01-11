Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: Целта е да се подготвим добре

Янев: Целта е да се подготвим добре

  • 11 яну 2026 | 08:44
  • 449
  • 2

Христо Янев говори пред медиите рано тази сутрин на летище "Васил Левски" преди да отлети с ЦСКА за Турция, където "червените" ще проведат подготвителния си лагер преди заключителния спринт от редовния сезон в efbet Лига. Той коментира какви са целите на отбора по време на престоя в южната ни съседка.

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти
ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

"Да се подготвим добре, да разбере целият отбор какви са ни изискванията и да сплотим цялата група", започна Янев.

Наставникът на "армейците" бе запитан и за новите попълнение, които се присъединиха към отбора още преди началото на подготовката за пролетния дял от шампионата.

ЦСКА спестил 700 хил. евро от първия си трансфер
ЦСКА спестил 700 хил. евро от първия си трансфер

"Това, което ние направихме е много добре, за да може от първия ден новите момчета да разберат какво се изисква от тях, да се запознаят с всички в отбора и отборът да ги приеме възможно най-бързо, за да покажат най-добрите си качества", каза Янев.

Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект
Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

След това треньорът говори и за това от колко нови футболисти има нужда.

Синът на Александър Тунчев заминава с ЦСКА за Турция
Синът на Александър Тунчев заминава с ЦСКА за Турция

"Процесът е отворен и вие самите ще разберете кога сме взели решението", добави Янев.

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

Наставникът на "червния" гранд коментира и завръщането на вратаря Димирът Евтимов в редиците на 31-кратните шампиони.

ЦСКА се похвали с трансфера на Димитър Евтимов
ЦСКА се похвали с трансфера на Димитър Евтимов

"Радвам се, че ще работим отново заедно!", каза Янев.

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Наставникът на столичани бе запитан и как ще се подготви тимът му за първия пролетен мач, който ще бъде сблъсък с Арда (Кърджали) - една истинска "черна котка" за отбора през последните няколко сезона.

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

"Не само ще се подготвим за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Това е моментът, в който трябва да се възползваме от добрите условия, които ще ни предложи този тренировъчен лагер, да избягаме от онова, което виждате в момента и да направим всичко възможно да се върнем здрави и в добра форма", уточни Янев.

ЦСКА привлече крило от Бразилия
ЦСКА привлече крило от Бразилия
 ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 4188
  • 17
Найденов: Футболният ми мед кристализира с няколко кила, на дебело сме!

Найденов: Футболният ми мед кристализира с няколко кила, на дебело сме!

  • 10 яну 2026 | 20:40
  • 4450
  • 16
Спартак (Вн) уреди още една проверка

Спартак (Вн) уреди още една проверка

  • 10 яну 2026 | 19:25
  • 2046
  • 0
Нови два трансфера в Хебър

Нови два трансфера в Хебър

  • 10 яну 2026 | 18:48
  • 2792
  • 0
Банско привлече опитен защитник

Банско привлече опитен защитник

  • 10 яну 2026 | 18:43
  • 2044
  • 0
ЦСКА се раздели официално с колумбиец

ЦСКА се раздели официално с колумбиец

  • 10 яну 2026 | 18:09
  • 4979
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 4188
  • 17
Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

  • 11 яну 2026 | 08:36
  • 728
  • 0
Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 06:58
  • 1577
  • 0
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 2743
  • 5
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 13607
  • 12