Янев: Целта е да се подготвим добре

Христо Янев говори пред медиите рано тази сутрин на летище "Васил Левски" преди да отлети с ЦСКА за Турция, където "червените" ще проведат подготвителния си лагер преди заключителния спринт от редовния сезон в efbet Лига. Той коментира какви са целите на отбора по време на престоя в южната ни съседка.

"Да се подготвим добре, да разбере целият отбор какви са ни изискванията и да сплотим цялата група", започна Янев.

Наставникът на "армейците" бе запитан и за новите попълнение, които се присъединиха към отбора още преди началото на подготовката за пролетния дял от шампионата.

"Това, което ние направихме е много добре, за да може от първия ден новите момчета да разберат какво се изисква от тях, да се запознаят с всички в отбора и отборът да ги приеме възможно най-бързо, за да покажат най-добрите си качества", каза Янев.

След това треньорът говори и за това от колко нови футболисти има нужда.

"Процесът е отворен и вие самите ще разберете кога сме взели решението", добави Янев.

Наставникът на "червния" гранд коментира и завръщането на вратаря Димирът Евтимов в редиците на 31-кратните шампиони.

"Радвам се, че ще работим отново заедно!", каза Янев.

Наставникът на столичани бе запитан и как ще се подготви тимът му за първия пролетен мач, който ще бъде сблъсък с Арда (Кърджали) - една истинска "черна котка" за отбора през последните няколко сезона.

"Не само ще се подготвим за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Това е моментът, в който трябва да се възползваме от добрите условия, които ще ни предложи този тренировъчен лагер, да избягаме от онова, което виждате в момента и да направим всичко възможно да се върнем здрави и в добра форма", уточни Янев.

