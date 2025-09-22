Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?

Още преди лятната пауза във Формула 1 Макс Верстапен и отборът на Ред Бул напълно бяха изключили възможността нидерландецът да се бори за петата си поредна световна титла през 2025 година.

След Гран При на Унгария нидерландецът изоставаше с 97 точки от лидера в генералното класиране Оскар Пиастри, а пасивът на Верстапен се покачи на 104 пункта след домашната му Гран При на Нидерландия. Впоследствие обаче той записа две поредни победи на „Монца“ и в Баку, където Пиастри отпадна още в първата обиколки, за да стопи 35 точки от своето изоставане.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Така преди финалните седем кръг, в които пилотите ще си разпределят общо 199 точки (175 от състезанията и 24 от трите спринта, които остават), Верстапен има пасив от 69 пункта, което повдига въпроса може ли нидерландецът да се бори за световната титла. Предвид неговото представяне в последните два кръга и трудностите, които Макларън срещна тях, то това изглежда възможно, но не съвсем.

Верстапен оформи шестия си "Голям шлем" във Формула 1 в Азербайджан

В последните две състезания се използва конфигурации на колите с ниски нива на притискане и челно съпротивление заради дългите прави на „Монца“ и в Баку. До края на шампионата обаче остава само още едно трасе, на което използването на подобни настройки ще бъде не само възможно, но и препоръчително. Става въпрос за пистата в Лас Вегас, която ще приеме 22-ия кръг в средата на ноември.

Макс Верстапен: Невероятен уикенд за нас

Иначе на останалите писти, които остават до края на сезона, тимовете ще гонят по-скоро по-високи нива на притискане, а в последните такива състезания в Унгария и Нидерландия се видя ясно, че Макларън е в своя собствена лига. Още в Сингапур в края на следващата седмица трябва да очакваме възстановяване на статуквото, което наблюдаваме от началото на сезона, а именно Пиастри и Ландо Норис да бъдат в челото, далеч пред всички останали и да водят дуел помежду си за титлата.

Do you remember, the 21st night of September?



✨ we will ✨#F1 || #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/EhFWh2fGWb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 21, 2025

На фона на тези прогнози за Верстапен ще бъде почти невъзможно да се намеси реално за битката за титлата, въпреки двете му поредни победи. Единствената надежда на нидерландеца е в Макларън да избухне гражданска война, по подобие на тази от сезон 2007, когато вътрешните разправии между Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо позволиха на Кими Райконен да им открадне титлата, въпреки че финландецът изоставаше със 17 точки два кръга преди края на сезона в годините, в които за победа се даваха по 10 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages