Верстапен ще се състезава с GT3 автомобил този уикенд

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще дебютира официално с GT3 автомобил в германския пистов шампионат NLS, базиран на пистата „Нюрбургринг“.

Макс ще дели колата на Емил Фрай Рейсинг – Ферари 296 GT3 с Крис Лълам в 4-часовото състезание на Северната дъга в планината Айфел в събота.

Here we go 💪 GT3 race debut at Nordschleife. Max will take on the Nordschleife again, now with a Ferrari 296 GT3, together with Chris Lulham. This during next round of the NLS, coming Saturday, September 27th.



Преди две седмици Верстапен се представи успешно в квалификацията и преди това на теоретичния изпит за предишния старт от NLS и получи лиценз да се състезава в Зеления ад.

„Тези състезания с GT3 автомобилите са ми страст, нямам търпение – обясни 27-годишният 4-кратен световен шампион във Формула 1. – Имам страст към автомобилните състезания и извън Формула 1. Всяка обиколка на Северната дъга е различно изживяване.

„Северната дъга е на върха на списъка ми с писти, на които искам да се състезавам, трасето е изключително предизвикателно и трудно, изключително дълго е – 20 километра и доста тясно.“

