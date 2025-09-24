Верстапен ще се състезава с GT3 автомобил този уикенд

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще дебютира официално с GT3 автомобил в германския пистов шампионат NLS, базиран на пистата „Нюрбургринг“.
Макс ще дели колата на Емил Фрай Рейсинг – Ферари 296 GT3 с Крис Лълам в 4-часовото състезание на Северната дъга в планината Айфел в събота.
Преди две седмици Верстапен се представи успешно в квалификацията и преди това на теоретичния изпит за предишния старт от NLS и получи лиценз да се състезава в Зеления ад.
„Тези състезания с GT3 автомобилите са ми страст, нямам търпение – обясни 27-годишният 4-кратен световен шампион във Формула 1. – Имам страст към автомобилните състезания и извън Формула 1. Всяка обиколка на Северната дъга е различно изживяване.
„Северната дъга е на върха на списъка ми с писти, на които искам да се състезавам, трасето е изключително предизвикателно и трудно, изключително дълго е – 20 километра и доста тясно.“
