Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец стартира в Лига Европа с тежка визита в Швеция - на живо със съставите на Малмьо и "орлите"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен ще се състезава с GT3 автомобил този уикенд

Верстапен ще се състезава с GT3 автомобил този уикенд

  • 24 сеп 2025 | 21:32
  • 171
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще дебютира официално с GT3 автомобил в германския пистов шампионат NLS, базиран на пистата „Нюрбургринг“.

Макс ще дели колата на Емил Фрай Рейсинг – Ферари 296 GT3 с Крис Лълам в 4-часовото състезание на Северната дъга в планината Айфел в събота.

Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата
Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

Преди две седмици Верстапен се представи успешно в квалификацията и преди това на теоретичния изпит за предишния старт от NLS и получи лиценз да се състезава в Зеления ад.

„Тези състезания с GT3 автомобилите са ми страст, нямам търпение – обясни 27-годишният 4-кратен световен шампион във Формула 1. – Имам страст към автомобилните състезания и извън Формула 1. Всяка обиколка на Северната дъга е различно изживяване.

„Северната дъга е на върха на списъка ми с писти, на които искам да се състезавам, трасето е изключително предизвикателно и трудно, изключително дълго е – 20 километра и доста тясно.“

Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов
Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На търг излиза легендарен Мерцедес 190 на Айртон Сена

На търг излиза легендарен Мерцедес 190 на Айртон Сена

  • 24 сеп 2025 | 13:48
  • 1158
  • 0
В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

  • 24 сеп 2025 | 13:22
  • 756
  • 0
Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки

Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки

  • 24 сеп 2025 | 13:05
  • 876
  • 0
Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

  • 24 сеп 2025 | 12:53
  • 1310
  • 0
Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

  • 23 сеп 2025 | 19:21
  • 1821
  • 0
Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

  • 23 сеп 2025 | 16:14
  • 2169
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

  • 24 сеп 2025 | 20:57
  • 4574
  • 5
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 102614
  • 279
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 13464
  • 25
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 21059
  • 37
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 35199
  • 53
Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

  • 24 сеп 2025 | 20:55
  • 942
  • 2