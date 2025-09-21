Популярни
Пиастри: Вината е моя за фалстарта и за катастрофата

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 474
  • 1

Лидерът в световния шампионат Оскар Пиастри отпадна от Гран При на Азербайджан след катастрофа в първата обиколка, а на старта той направи фалстарт, спря и влезе в първия завой последен.

„Определено това не е най-силния ми момент, просто бях твърде нетърпелив на старта. Глупава грешка – призна австралиецът. – Катастрофата – не очаквах, че ще попадна в мръсния въздух на колите пред мен. И освен това влязох твърде бързо в завоя, което ме прати в стената.

„Сцеплението беше много ниско, но вината за всичко е моя – както за фалстарта, така и за катастрофата. Не взех правилните решения, когато трябваше и съм много разочарован.“

Снимки: Gettyimages

