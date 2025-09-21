Верстапен оформи шестия си "Голям шлем" във Формула 1 в Азербайджан

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен оформи своя шести „Голям шлем“ в световния шампионат по време на Гран При на Азербайджан.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Нидерландецът стартира от полпозишъна в Баку, спечели състезанието, водейки във всяка една от обиколки и записа най-бързия тур в рамките на надпреварата. Така за шести път в своята кариера пилотът на Ред Бул постига „Голям шлем“, което се смята за едно от най-трудните постижения във Формула 1. С него той се изравни на второто място във вечната класация с Люис Хамилтън, а пред двамата е единствено Джим Кларк, който осем пъти записва „Голям шлем“.

Предишните пет пъти, в който Верстапен завърши уикенд с „Голям шлем“ бяха в Австрия 2021, Емилия-Романя 2022, Испания и Катар 2023 и Бахрейн 2024. Интересното е, че това е вторият „Голям шлем“ в рамките на последните три кръга, след като в Нидерландия преди три седмици Оскар Пиастри записа своя първи „Голям шлем“ в кариерата си.

Снимки: Gettyimages