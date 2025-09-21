Популярни
Макс Верстапен:  Невероятен уикенд за нас

  • 21 сеп 2025 | 16:41
След своята втора поредна и общо четвърта победа за сезона във Формула 1, постигната в Гран При на Азербайджан, Макс Верстапен заяви, че за Ред Бул изминалият уикенд в Баку е бил невероятен.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Вчера нидерландецът спечели щурата квалификацията край бреговете на Каспийско море и си осигури полпозишъна за днешното състезание. В него световният шампион практически беше начело във всеки един метър и заслужено триумфира с аванс от 14.6 секунди пред Джордж Ръсел.

„Невероятен уикенд за нас. Да спечелим на „Монца“ за нас беше страхотно, но да спечелим и тук е фантастично. Колата работеше добре и с двата типа гуми. През цялото време разполагаш с чист въздух, така че можех да се грижа за гумите и беше много просто.

„Тук никога не е лесно, много ветровито е, така че колата се движеше доста. Много съм доволен от представянето си. Трудно е да кажем дали ще можем да продължим в този дух, но определено последните два уикенда бяха невероятни за нас. Сингапур ще е предизвикателство за нас с високите нива на притискане“, обясни Верстапен.

Снимки: Gettyimages

