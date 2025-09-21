Очаквайте на живо: Гран При на Азербайджан във Формула 1

Надпреварата за Гран При на Азербайджан дава началото на финалната третина на сезона във Формула 1, която ще бъде съставена изцяло от състезания далеч от Европа. От полпозишъна в Баку ще потегли Макс Верстапен, който ще раздели първата редица с бившия си съотборник в Торо Росо Карлос Сайнц.

Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

Зад двамата от втори ред ще потеглят Лиам Лоусън и Андреа Кими Антонели, а претендентите за титлата Ландо Норис и Оскар Пиастри, който спечели край бреговете на Каспийско море преди година, ще потеглят едва седми и девети след доста обърканата квалификация вчера. Прогресът на двамата със сигурност ще бъде следен с интерес днес предвид дуела им за световната титла. В него Пиастри има предимство от 31 точки преди финалните осем кръга за сезона.

На теория днес Макларън може да си гарантира и втората си поредна световна титла при конструкторите. За целта британският тима трябва да има аванс от поне 346 точки пред своя най-близък преследвач, а в момента преднината на Макларън пред Ферари е 337 пункта.

Ето от какво се нуждае Макларън, за да спечели титлата още в Баку

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

