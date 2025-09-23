Популярни
Верстапен не е убеден, че ще се бори за титлата

  • 23 сеп 2025 | 12:44
  • 239
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен отхвърли предположенията, че с победите си на „Монца“ и в Баку той се връща в битката за световната титла.

Подобрението в представянето на Ред Бул и промените по RB21, които бяха представени на „Монца“, накараха тим шефа н Макларън Андреа Стела да заяви, че Макс все още е претендент за титлата в битката срещу Оскар Пиастри и Ландо Норис.

Самият Макс обаче не е особено оптимистично настроен за шансовете си да спечели пета поредна световна титла.

„Не разчитам на надеждата. Остават седем кръга, 69 точки са голяма разлика, така че аз лично не мисля за титлата – коментира Макс. – Карам състезание за състезание, като правим това цял сезон общо взето. Опитвам се да се представям максимално добре, да печелим колкото се може повече точки навсякъде. И след Абу Даби ще знаем.“

Верстапен прогнозира, че най-сериозният тест за възродения RB21 на Ред Бул ще е Гран При на Сингапур в началото на октомври, където миналата година пилотите на Макларън бяха много силни.

„В Сингапур ни очаква напълно различно предизвикателство, трасето изисква сериозно аеродинамично притискане, така че ще видим какво ще стане там – допълни Макс. – Трудно ми е да кажа в момента какво ще постигнем, но поне записахме два страхотни уикенда.“

Снимки: Gettyimages

