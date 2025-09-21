Андреа Стела: Доста нехарактерни грешки за Оскар, колата ни не беше достатъчно бърза

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела коментира представянето на неговия тим по време на уикенда за Гран При на Азербайджан, който се превърна в най-слабия за екипа от Уокинг от началото на сезона във Формула 1.
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Ландо Норис и Оскар Пиастри стартираха едва седми и девети след проблемите си в квалификацията, а състезанието не се разви много по-добре за двамата. Норис завърши едва седми, докато Пиастри се блъсна още в средата на първия тур и отпадна, след като преди това направи фалстарт.
А по думите на Стела тези грешки от страна на лидера в световния шампионат са били напълно нехарактерни за него и той се надява австралиецът да е допуснал всичките си грешки за сезона в рамките на уикенда в Баку. Отделно италианецът призна, че колата на Макларън не е била достатъчно добра, което е било причината Норис реално да завърши на същата позиция, от която и стартира.
„Труден уикенд като цяло. Вчера квалификацията не беше много добра и днес не успяхме да подобрим ситуацията. Всъщност стана по-зле, ако не други, с катастрофата на Оскар, която видяхме.
„Доста нехарактерни грешки за Оскар. Надявам се той да е направил всички си грешки за сезона този уикенд и да кара чисто до края на годината. Той е може би най-солидният и постоянен пилот до момента през сезона, така че дано това да е еднократно изключение.
„Колкото до състезанието на Ландо, ние трябва да признаем, че не му дадохме достатъчно добра кола, за да си пробие път през колоната и прекара целия ден в трафика. Можехме да се представим по-добре, трябваше да се представим по-добре, научихме много. Нулираме всичко и започваме отначало в Сингапур.
„Бавният стоп на Ландо не направи никаква разлика, защото и без него той щеше да се върне на пистата около Леклер. За мен най-важната поука от днешното състезание е, че колата ни не беше достатъчно бърза. С достатъчно бърза кола ние щяхме да можем да правим изпреварвания и да имаме чиста писта, на която да използваме пълния ни потенциал“, коментира Стела.
Снимки: Gettyimages