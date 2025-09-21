Популярни
Андреа Стела: Доста нехарактерни грешки за Оскар, колата ни не беше достатъчно бърза

  • 21 сеп 2025 | 17:22
  • 307
  • 0

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела коментира представянето на неговия тим по време на уикенда за Гран При на Азербайджан, който се превърна в най-слабия за екипа от Уокинг от началото на сезона във Формула 1.

Ландо Норис и Оскар Пиастри стартираха едва седми и девети след проблемите си в квалификацията, а състезанието не се разви много по-добре за двамата. Норис завърши едва седми, докато Пиастри се блъсна още в средата на първия тур и отпадна, след като преди това направи фалстарт.

А по думите на Стела тези грешки от страна на лидера в световния шампионат са били напълно нехарактерни за него и той се надява австралиецът да е допуснал всичките си грешки за сезона в рамките на уикенда в Баку. Отделно италианецът призна, че колата на Макларън не е била достатъчно добра, което е било причината Норис реално да завърши на същата позиция, от която и стартира.

„Труден уикенд като цяло. Вчера квалификацията не беше много добра и днес не успяхме да подобрим ситуацията. Всъщност стана по-зле, ако не други, с катастрофата на Оскар, която видяхме.

„Доста нехарактерни грешки за Оскар. Надявам се той да е направил всички си грешки за сезона този уикенд и да кара чисто до края на годината. Той е може би най-солидният и постоянен пилот до момента през сезона, така че дано това да е еднократно изключение.

„Колкото до състезанието на Ландо, ние трябва да признаем, че не му дадохме достатъчно добра кола, за да си пробие път през колоната и прекара целия ден в трафика. Можехме да се представим по-добре, трябваше да се представим по-добре, научихме много. Нулираме всичко и започваме отначало в Сингапур.

„Бавният стоп на Ландо не направи никаква разлика, защото и без него той щеше да се върне на пистата около Леклер. За мен най-важната поука от днешното състезание е, че колата ни не беше достатъчно бърза. С достатъчно бърза кола ние щяхме да можем да правим изпреварвания и да имаме чиста писта, на която да използваме пълния ни потенциал“, коментира Стела.

Снимки: Gettyimages

