Волф: Ръсел имаше темпото да се бори с Верстапен в челото

Шефът на Мерцедес Тото Волф е уверен, че Джордж Ръсел е имал достатъчно добро състезателно темпо, за да се бори с Макс Верстапен за победата в Баку. Ръсел обаче стартира едва пети и на финала завърши втори.

„Може би ще е твърде оптимистично да кажем, че той можеше да притесни Макс – обясни Волф. – Но нашият анализ показа, че състезателното темпо на Джордж беше с разлика в рамките на една десета от секундата, сравнено с това на Макс. Така че, да, поне щеше да се бори в челото.

Quick off the marks in Baku 💨



There was only a hundredth in it between Lando and Isack's reaction times! Insights powered by @awscloud ⚡️#F1 #F1Insights #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X5q6KUi0vX — Formula 1 (@F1) September 22, 2025

„Дали това щеше да е достатъчно за победата, не знам, но колата ни се представи добре и с двата типа гуми и състезателното ни темпо в Баку беше впечатляващо.“

Ръсел завърши на 14 секунди и половина зад Макс, а след финала призна, че изобщо не се е чувствал добре заради болестта, която не му позволи в четвъртък за участва в срещите с медиите на пистата.

Снимки: Gettyimages