Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Волф: Ръсел имаше темпото да се бори с Верстапен в челото

Волф: Ръсел имаше темпото да се бори с Верстапен в челото

  • 23 сеп 2025 | 13:01
  • 142
  • 0

Шефът на Мерцедес Тото Волф е уверен, че Джордж Ръсел е имал достатъчно добро състезателно темпо, за да се бори с Макс Верстапен за победата в Баку. Ръсел обаче стартира едва пети и на финала завърши втори.

„Може би ще е твърде оптимистично да кажем, че той можеше да притесни Макс – обясни Волф. – Но нашият анализ показа, че състезателното темпо на Джордж беше с разлика в рамките на една десета от секундата, сравнено с това на Макс. Така че, да, поне щеше да се бори в челото.

Верстапен не е убеден, че ще се бори за титлата
Верстапен не е убеден, че ще се бори за титлата

„Дали това щеше да е достатъчно за победата, не знам, но колата ни се представи добре и с двата типа гуми и състезателното ни темпо в Баку беше впечатляващо.“

Ръсел завърши на 14 секунди и половина зад Макс, а след финала призна, че изобщо не се е чувствал добре заради болестта, която не му позволи в четвъртък за участва в срещите с медиите на пистата.

Стела окуражава Пиастри: Дори и Михаел Шумахер правеше грешки
Стела окуражава Пиастри: Дори и Михаел Шумахер правеше грешки
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Девет години по-късно Уилямс отново премина границата от 100 точки

Девет години по-късно Уилямс отново премина границата от 100 точки

  • 22 сеп 2025 | 19:59
  • 1727
  • 0
Люис Хамилтън вече официално е вън от битката за титлата през 2025 година

Люис Хамилтън вече официално е вън от битката за титлата през 2025 година

  • 22 сеп 2025 | 19:46
  • 6982
  • 4
Кристиан Хорнър получава доста солидно обезщетение от Ред Бул

Кристиан Хорнър получава доста солидно обезщетение от Ред Бул

  • 22 сеп 2025 | 19:25
  • 7843
  • 2
Мартин Чой с престижно класиране на "Бол д'Ор" във Франция

Мартин Чой с престижно класиране на "Бол д'Ор" във Франция

  • 22 сеп 2025 | 18:19
  • 2449
  • 2
Сайнц отказа да бъде сравняван с Хамилтън след първия си подиум с Уилямс

Сайнц отказа да бъде сравняван с Хамилтън след първия си подиум с Уилямс

  • 22 сеп 2025 | 18:10
  • 1583
  • 0
От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

  • 22 сеп 2025 | 17:39
  • 2259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 10407
  • 26
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 3680
  • 1
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 5571
  • 2
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 6948
  • 13
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 41398
  • 45
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 100302
  • 126