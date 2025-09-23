Волф: Ръсел имаше темпото да се бори с Верстапен в челото

Шефът на Мерцедес Тото Волф е уверен, че Джордж Ръсел е имал достатъчно добро състезателно темпо, за да се бори с Макс Верстапен за победата в Баку. Ръсел обаче стартира едва пети и на финала завърши втори.
„Може би ще е твърде оптимистично да кажем, че той можеше да притесни Макс – обясни Волф. – Но нашият анализ показа, че състезателното темпо на Джордж беше с разлика в рамките на една десета от секундата, сравнено с това на Макс. Така че, да, поне щеше да се бори в челото.
„Дали това щеше да е достатъчно за победата, не знам, но колата ни се представи добре и с двата типа гуми и състезателното ни темпо в Баку беше впечатляващо.“
Ръсел завърши на 14 секунди и половина зад Макс, а след финала призна, че изобщо не се е чувствал добре заради болестта, която не му позволи в четвъртък за участва в срещите с медиите на пистата.
Снимки: Gettyimages