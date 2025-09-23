Популярни
Стела окуражава Пиастри: Дори и Михаел Шумахер правеше грешки

  • 23 сеп 2025 | 12:28
  • 316
  • 0

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела отхвърли предположенията, че лидерът в шампионата Оскар Пиастри вече се поддава на напрежението в битката за титлата. И италианецът направи интересен паралел с Михаел Шумахер, за да обясни, че и легендарният германец имаше лоши уикенди като този на Оскар в Баку.

Седем кръга преди края на сезона Пиастри води с 25 точки пред съотборника си в Макларън Ландо Норис, а след две победи в последните два старта настоящият световен шампион Макс Верстапен се доближи на 69 точки от лидера.

В Баку Пиастри катастрофира в квалификацията, направи фалстарт в състезанието и след това катастрофира в първата обиколка и отпадна. А Стела обясни, че в това няма нищо притеснително, като се позова на опита, който е натрупал в работата с пилоти като Шумахер, Кими Райконен и Фернандо Алонсо във Ферари.

„Работил съм със шампиони с много титли и във всеки сезон, дори най-силните пилоти, дори при един от най-добрите пилоти в историята на Формула 1 – Михаел Шумахер, съм виждал да се случват такива неща – обясни Стела след фиаското в Баку. – Но от този уикенд трябва да си извадиш поука, всичко се случва по някаква причина. Като непрецениш правилно нивото на сцепление, то плащаш висока цена за това.

„Оскар е може би най-солидният пилот този сезон, тази грешка е изключение – допълни Стела. – Уикенд, в който по изключение нещата не тръгнаха в неговата посока, няма за какво да се притесняваме, защото това се е случвало на всички световни шампиони, дори и на тези с най-добрите постижения.“

Стела отново акцентира, че поредицата от грешки на Оскар в Баку е по-скоро изключение.

„Грешките, които видяхме от Оскар, определено не са характерни за него – допълни италианецът. – Мисля, че Оскар е най-солидният пилот този сезон, така че сега ще научи нещо ново и продължаваме битката.“

