Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
Кристиан Хорнър получава доста солидно обезщетение от Ред Бул

  • 22 сеп 2025 | 19:25
  • 1259
  • 0

Бившият ръководител на отбора на Ред Бул Кристиан Хорнър ще получи доста солидна обезщетение от Биковете като част от компенсацията за неговото освобождаване.

Както е известно Хорнър беше отстранен от своята длъжност на 9 юли, непосредствено след Гран При на Великобритания. Неговото място беше заето от Лоран Мекис, под чието ръководство Ред Бул и Макс Верстапен записаха две победи в четири състезания, плюс триумф в спринта на „Спа“.

По-рано днес от Ред Бул обявиха официално, че на днешната дата (22 септември) Биковете и Хорнър вече се разделят официално. А според нидерландския вестник De Telegraaf Хорнър ще получи приблизително 60 милиона евро като компенсация, което представлява почти цялото възнаграждение, което той трябваше да получи до края на дългосрочния си договор с Биковете.

Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул
Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

Отделно двете страни са се разбрали Хорнър да не започва работа в друг отбор в рамките на девет месеца след първоначалното си отстраняване от поста му. Това означава, че той ще бъде свободен до започне работа в друг тим на 9 април 2026 година.

Снимки: Gettyimages

