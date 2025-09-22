Кристиан Хорнър получава доста солидно обезщетение от Ред Бул

Бившият ръководител на отбора на Ред Бул Кристиан Хорнър ще получи доста солидна обезщетение от Биковете като част от компенсацията за неговото освобождаване.

Както е известно Хорнър беше отстранен от своята длъжност на 9 юли, непосредствено след Гран При на Великобритания. Неговото място беше заето от Лоран Мекис, под чието ръководство Ред Бул и Макс Верстапен записаха две победи в четири състезания, плюс триумф в спринта на „Спа“.

По-рано днес от Ред Бул обявиха официално, че на днешната дата (22 септември) Биковете и Хорнър вече се разделят официално. А според нидерландския вестник De Telegraaf Хорнър ще получи приблизително 60 милиона евро като компенсация, което представлява почти цялото възнаграждение, което той трябваше да получи до края на дългосрочния си договор с Биковете.

Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

Отделно двете страни са се разбрали Хорнър да не започва работа в друг отбор в рамките на девет месеца след първоначалното си отстраняване от поста му. Това означава, че той ще бъде свободен до започне работа в друг тим на 9 април 2026 година.

