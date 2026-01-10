Марко Меландри: Днешните състезания в MotoGP не ме впечатляват

Бившият пилот в MotoGP Марко Меландри се изказа доста критично към модерните състезания в кралския клас, които италианецът признава, че изобщо не го впечатляват.

Меландри кара в MotoGP между 2003 и 2010 и отново в първата половина на сезон 2015, печелейки общо пет победи в кралския клас. По думите на италианеца обаче днес надпреварите в кралския клас са доста скучни, защото липсват изпреварвания в тях и доста често се отварят разлики в колоната.

„Аз не обичам да правя много сравнения. Да съм честен, изобщо не ми харесва. Вярно е, че състезанията днес не ме впечатляват много. Не е случайно, че често в социалните мрежи и YouTube те излъчват състезания от 2006 година. Тогава бяхме трима или четирима в рамките на една секунда. Днес това не е възможно, заради скоростта, с която се движат, те не могат да си позволят да спрат с дори метър по-късно“, заяви Меландри в интервю за La Gazzetta dello Sport.

Снимки: Gettyimages