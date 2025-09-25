Верстапен изпревари Норис в класацията за най-много обиколки начело този сезон

След победата си в Гран При на Азербайджан Макс Верстапен изпревари Ландо Норис в класацията за най-много обиколки начело на колоната от началото на сезон 2025 във Формула 1, въпреки че британецът кара за доминантни тим на Макларън.

Верстапен оформи шестия си "Голям шлем" във Формула 1 в Азербайджан

От началото на годината пилотите са направили общо 1019 състезателни обиколки (само в дългите състезания), а от тях Верстапен е прекарал 281 начело на колоната. Това отрежда второто място на световния шампион в тази класация зад лидера Оскар Пиастри, които е водил в общо 392 тура.

Норис е на третото място със своите 241 обиколки начело на колоната, а в топ 5 попадат още Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Леклер има 48 тура начело, като почти всички те бяха записани по време на Гран При на Унгария. Ръсел пък е единственият друг пилот извън Пиастри, Верстапен и Норис с победа този сезон, но британецът има едва 43 обиколки на първата позиция. Водачи в поне една обиколки този сезон са били още Андреа Кими Антонели (11), Люис Хамилтън (2) и Алекс Албон (1).

Снимки: Gettyimages