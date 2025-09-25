Популярни
Верстапен изпревари Норис в класацията за най-много обиколки начело този сезон

  • 25 сеп 2025 | 11:04
  • 1983
  • 0

След победата си в Гран При на Азербайджан Макс Верстапен изпревари Ландо Норис в класацията за най-много обиколки начело на колоната от началото на сезон 2025 във Формула 1, въпреки че британецът кара за доминантни тим на Макларън.

От началото на годината пилотите са направили общо 1019 състезателни обиколки (само в дългите състезания), а от тях Верстапен е прекарал 281 начело на колоната. Това отрежда второто място на световния шампион в тази класация зад лидера Оскар Пиастри, които е водил в общо 392 тура.

Норис е на третото място със своите 241 обиколки начело на колоната, а в топ 5 попадат още Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Леклер има 48 тура начело, като почти всички те бяха записани по време на Гран При на Унгария. Ръсел пък е единственият друг пилот извън Пиастри, Верстапен и Норис с победа този сезон, но британецът има едва 43 обиколки на първата позиция. Водачи в поне една обиколки този сезон са били още Андреа Кими Антонели (11), Люис Хамилтън (2) и Алекс Албон (1).

Снимки: Gettyimages

