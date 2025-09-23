Задачата на Макларън в Сингапур ще е още по-лесна

Макларън не успя да спечели световната титла при конструкторите във Формула 1 в Баку, като се размина с рекорд – да си осигури първото място при конструкторите 7 кръга преди края на сезона.
Но още в Сингапур титлата за Макларън може да стане факт, като тимът вече има 623 точки, а до края на сезона ще се разпределят общо 346 точки заедно с тези от трите спринта.
Победите на Верстапен не притесняват Пиастри
Ред Бул вече е на 351 точки от Макларън, но Ферари и Мерцедес остават съперници на шампионите, макар и със скромен шанс.
За да вземат титлата Пиастри и Норис не трябва да допускат разлика, по-голяма от 30 точки в полза на тима, който запише двойна победа. Двойната победа носи 43 точки, а 13 пункта ще гарантират титлата на Макларън.
Това означава трето място с едната кола или шесто и седмо с двата болида на тима.
Стела окуражава Пиастри: Дори и Михаел Шумахер правеше грешки
Снимки: Gettyimages