Задачата на Макларън в Сингапур ще е още по-лесна

  • 23 сеп 2025 | 15:44
  • 392
  • 0

Макларън не успя да спечели световната титла при конструкторите във Формула 1 в Баку, като се размина с рекорд – да си осигури първото място при конструкторите 7 кръга преди края на сезона.

Но още в Сингапур титлата за Макларън може да стане факт, като тимът вече има 623 точки, а до края на сезона ще се разпределят общо 346 точки заедно с тези от трите спринта.

Победите на Верстапен не притесняват Пиастри
Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

Ред Бул вече е на 351 точки от Макларън, но Ферари и Мерцедес остават съперници на шампионите, макар и със скромен шанс.

За да вземат титлата Пиастри и Норис не трябва да допускат разлика, по-голяма от 30 точки в полза на тима, който запише двойна победа. Двойната победа носи 43 точки, а 13 пункта ще гарантират титлата на Макларън.

Това означава трето място с едната кола или шесто и седмо с двата болида на тима.

Стела окуражава Пиастри: Дори и Михаел Шумахер правеше грешки
Стела окуражава Пиастри: Дори и Михаел Шумахер правеше грешки
Снимки: Gettyimages

