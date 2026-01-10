Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

  • 10 яну 2026 | 20:00
  • 393
  • 0
Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

Ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор призна, че решението Скудерията да се фокусира изключително рано върху развитието на колата си за сезон 2026, се е отразило негативно на морала в тим в хода на 2025 година.

Във Ферари избраха името на новия болид
Във Ферари избраха името на новия болид

Ферари започна доста разочароващо миналия сезон и още в ранната му фаза пренасочи всичките си усилия към развитието на колата за 2026 година. Това, разбира се, оказа негативно влияние върху представянето на Черните кончета в хода на сезон 2025 и те завършиха кампанията без нито една победа в основно състезание.

Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1
Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1

„Твърде рано е да знаем дали сме взели правилното решение, или не, това е една напълно отделна тема. Но към днешна дата ние развиваме много повече тази кола, спрямо същия момент преди година.

„Решението да спрем развитието на колата за 2025 след само пет или шест състезания беше тежко. Все още смятам, че то беше добро решение, но, ако имаше нещо, което аз подцених, беше психологическият ефект върху всички в отбора, включително и пилотите.

„Със сигурност причината беше добра – да се фокусираме върху сезон 2026, за да се опитаме да извлечем максимума от новите правила. Но от друга страна ние бяхме в хода на сезон и все още ни оставаха 20 състезания и е трудно, когато знаеш, че няма да имаш повече подобрения. Може би подцених това за тях, а и за мен самия“, каза Васьор.

„Корелацията между компютърните модели, въздушния тунел и пистата беше много добра през последните няколко години и ние нямахме проблеми с нея. Вярно е, че с този нов проект ние ще трябва да направим нова корелация. Това ще е един от фокусите ни по време на теста в Барселона. За разлика от миналата година, която беше продължение на предходните, сега всичко е неизвестно, но това важи за всички“, добави още шефът на Ферари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 3997
  • 0
Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

  • 10 яну 2026 | 18:11
  • 1253
  • 0
Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 816
  • 0
Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

  • 10 яну 2026 | 17:33
  • 788
  • 0
Марко Меландри: Днешните състезания в MotoGP не ме впечатляват

Марко Меландри: Днешните състезания в MotoGP не ме впечатляват

  • 10 яну 2026 | 17:10
  • 670
  • 0
Антонели посочи своя любим момент от дебютния му сезон във Формула 1

Антонели посочи своя любим момент от дебютния му сезон във Формула 1

  • 10 яну 2026 | 16:23
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 30168
  • 44
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 17690
  • 55
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 26163
  • 11
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 13596
  • 23
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 14331
  • 9
Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

  • 10 яну 2026 | 20:33
  • 7055
  • 2