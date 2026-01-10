Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

Ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор призна, че решението Скудерията да се фокусира изключително рано върху развитието на колата си за сезон 2026, се е отразило негативно на морала в тим в хода на 2025 година.

Ферари започна доста разочароващо миналия сезон и още в ранната му фаза пренасочи всичките си усилия към развитието на колата за 2026 година. Това, разбира се, оказа негативно влияние върху представянето на Черните кончета в хода на сезон 2025 и те завършиха кампанията без нито една победа в основно състезание.

„Твърде рано е да знаем дали сме взели правилното решение, или не, това е една напълно отделна тема. Но към днешна дата ние развиваме много повече тази кола, спрямо същия момент преди година.



„Решението да спрем развитието на колата за 2025 след само пет или шест състезания беше тежко. Все още смятам, че то беше добро решение, но, ако имаше нещо, което аз подцених, беше психологическият ефект върху всички в отбора, включително и пилотите.



„Със сигурност причината беше добра – да се фокусираме върху сезон 2026, за да се опитаме да извлечем максимума от новите правила. Но от друга страна ние бяхме в хода на сезон и все още ни оставаха 20 състезания и е трудно, когато знаеш, че няма да имаш повече подобрения. Може би подцених това за тях, а и за мен самия“, каза Васьор.



„Корелацията между компютърните модели, въздушния тунел и пистата беше много добра през последните няколко години и ние нямахме проблеми с нея. Вярно е, че с този нов проект ние ще трябва да направим нова корелация. Това ще е един от фокусите ни по време на теста в Барселона. За разлика от миналата година, която беше продължение на предходните, сега всичко е неизвестно, но това важи за всички“, добави още шефът на Ферари.

