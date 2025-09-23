Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри записа в Баку най-лошия си уикенд от началото на сезон 2025 година – катастрофа в квалификацията, фалстарт и катастрофа в първата обиколка на състезанието.

След втората си поредна победа в последните две състезания Макс Верстапен вече е на 69 точки от Оскар, а Ландо Норис с другата кола на Макларън е на 25 пункта от съотборника си.

Пиастри обаче даде да се разбере, че не се притеснява от прогреса на световния шампионат и също така е наясно, че може да се противопостави на тези атаки.

„Разбира се, не мога да изключа Макс от сметките за титлата, но честно казано, това не ме притеснява особено – така Пиастри коментира влизането на Верстапен в битката за титлата. – Ще се опитам да загърбя този уикенд и да се представя максимално добре. Знам, че ако се върна на нормалното ми ниво на представяне, всичко ще е наред. Ще се фокусирам върху това.

„Тази ситуация може да се развие по два начина. Ако азп водя, а Макс се вклини между мен и Ландо, това ще е добре за мен. Ако обаче Ландо е начело, а Макс пред мен, това ще е лошо за мен. В тази ситуация има положителни и негативни елементи.

„Но трябва да направя така, че представянето ми да се върне на нивото, на което беше и трябва да бъде, след това всичко ще си дойде на мястото.“

