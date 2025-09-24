В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

В две поредни състезания Ландо Норис губи време в бокса на Макларън заради забавяне при смяната на гуми и шефът на тима Андреа Стела обеща, че ще има мерки.

“Спиранията в бокса са една от областите, в които съсредоточаваме повече усилия - обясни италианецът. - Но трябва да работим повече. Разликите между пилотите на пистата стават все по-малки и значението на спиранията в бокса за изхода на всяко едно състезание нараства.

“В оставащите стартове, както и като се имат предвид особеностите на колата ни за догодина, то определено трябва да подобрим боксовете ни, като това важи и за оборудването, с което разполагаме.

“Проблемите от “Монца” и Баку нямат връзка помежду си, като в Баку проблемът беше в работата на механика с пистолета, така че определено трябва да вложим повече усилия.”

