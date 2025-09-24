Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

В Макларън ще тренират по-добра работа в бокса

  • 24 сеп 2025 | 13:22
  • 257
  • 0

В две поредни състезания Ландо Норис губи време в бокса на Макларън заради забавяне при смяната на гуми и шефът на тима Андреа Стела обеща, че ще има мерки.

“Спиранията в бокса са една от областите, в които съсредоточаваме повече усилия - обясни италианецът. - Но трябва да работим повече. Разликите между пилотите на пистата стават все по-малки и значението на спиранията в бокса за изхода на всяко едно състезание нараства.

Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата
Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

“В оставащите стартове, както и като се имат предвид особеностите на колата ни за догодина, то определено трябва да подобрим боксовете ни, като това важи и за оборудването, с което разполагаме.

“Проблемите от “Монца” и Баку нямат връзка помежду си, като в Баку проблемът беше в работата на механика с пистолета, така че определено трябва да вложим повече усилия.”

Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки
Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки
 Победите на Верстапен не притесняват Пиастри
Победите на Верстапен не притесняват Пиастри
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

  • 23 сеп 2025 | 19:21
  • 1544
  • 0
Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

  • 23 сеп 2025 | 16:14
  • 1915
  • 0
Задачата на Макларън в Сингапур ще е още по-лесна

Задачата на Макларън в Сингапур ще е още по-лесна

  • 23 сеп 2025 | 15:44
  • 3315
  • 0
Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

  • 23 сеп 2025 | 15:24
  • 2042
  • 0
Прибраха ли се Леклер и Сайнц с вана?

Прибраха ли се Леклер и Сайнц с вана?

  • 23 сеп 2025 | 15:00
  • 2467
  • 0
Братът на Люис Хамилтън се спаси от пожар в колата на „Силвърстоун“

Братът на Люис Хамилтън се спаси от пожар в колата на „Силвърстоун“

  • 23 сеп 2025 | 14:47
  • 1073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 60834
  • 120
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 17355
  • 30
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 11683
  • 33
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 5122
  • 2
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 3643
  • 3
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 5589
  • 6