Волф коментира шансовете на Верстапен за титлата

Двете поредни победи на Макс Верстапен в последните два старта във Формула 1 накараха мнозина да смятат, че световният шампион има реален шанс да се бори за пета поредна световна титла. Дали това е възможно?

Все още няма единно мнение по темата, като самият Макс е скептичен по този въпрос, лидерът в класирането Оскар Пиастри обясни, че не се притеснява от успехите на Верстапен, но шефът на Макларън Андреа Стела смята, че шампионът е реална заплаха. Какво обаче мисли Тото Волф, шефът на Мерцедес, който има сериозен опит със спечелването на световни титли от пилотите, които той ръководи?

It's a tough ask for Max, but he's still in with a chance in the Standings with seven rounds to go... 🗣️👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9IIuChFRSs — Formula 1 (@F1) September 23, 2025

Волф вече акцентира на това, че всички съперници на Макс трябва да са нащрек, след като Ред Бул успя да излекува част от проблемите на RB21 и също така намекна, че развитието на шампионата може много бързо да се обърне в полза на Верстапен.

“Мисля, че първо винаги трябва да си реалист в тези ситуации, да си скромен и смирен - философски обясни Волф. - Макс се представи добре в Баку, колата му върви добре. Винаги трябва да си внимателен относно това, което може да постигне Макс, особено, когато той има възможност да се върне в челото.

“Но дали той може да навакса изоставането си спрямо лидера? 69 точки? Мисля, че ще е твърде оптимистично. Трябва всичко да се развие в негова полза. Но ако лидерът запише едно отпадане и Макс пак спечели. Всичко може да се промени много бързо.”

До края на сезона във Формула 1 остават 7 кръга, като в три от тях ще има спринтове, а Макс е на 69 от водача Оскар Пиастри и на 44 от втория - Ландо Норис.

Снимки: Gettyimages