Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

Портсмут и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от ФА Къп. Двубоят е насрочен за 11 януари 2026 г. с начален час 16:00. Срещата ще се проведе на стадион "Фратън Парк", домът на Портсмут. Това е поредната среща между двата отбора в най-стария футболен турнир в света, като лондончани ще търсят поредна победа срещу тима от Чемпиъншип.

Портсмут идва след смесени резултати в последните си пет мача в Чемпиъншип. Отборът записа две победи, два равни мача и една загуба. Най-скорошният им двубой завърши с тежко поражение с 5:0 срещу Бристол Сити на 1 януари 2026 г. Преди това "помпи" постигнаха победа с 2:1 над Чарлтън (29.12.2025), последвана от две поредни равенства - 1:1 срещу КПР (26.12.2025) и 1:1 срещу Дарби Каунти (20.12.2025).

Петият им мач беше победа с 2:1 над Блекбърн (13.12.2025). От своя страна, Арсенал демонстрира стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет срещи. "Топчиите" завършиха 0:0 с Ливърпул в Премиър лийг (08.01.2026), преди това победиха Борнемут с 3:2 (03.01.2026) и разгромиха Астън Вила с 4:1 (30.12.2025). Лондончани надделяха и над Брайтън с 2:1 (27.12.2025), а в Карабао Къп завършиха наравно 1:1 с Кристъл Палас (23.12.2025).

В историята на двубоите между Портсмут и Арсенал, лондончани имат категорично предимство. В последните пет срещи между двата отбора, Арсенал е спечелил всичките пет. Последният им сблъсък беше именно във ФА Къп на 2 март 2020 г., когато "топчиите" победиха с 2:0. Преди това, в мачовете от Премиър лийг, Арсенал постигна победи с 4:1 (30.12.2009), 4:1 (22.08.2009), 3:0 (02.05.2009) и 1:0 (28.12.2008). Забележително е, че във всички тези срещи Арсенал не само побеждава, но и демонстрира солидно нападение, отбелязвайки общо 14 гола и допускайки само 2.

Иначе това е общо четвъртият фронт, на който този сезон ще воюва отборът на Арсенал този сезон. Освен че "артиелеристите" държат лидерските позиции в Премиър лийг и основната схема на Шампионската лига, те тепърва имат и два полуфинални мача от Карабао Къп срещу Челси. Интересното е, че след последната титла в английския шампионат на лондончани през 2004 г., те успяха да спечелят единствено пет трофея от ФА Къп (2005, 2014, 2015, 2017, 2020).