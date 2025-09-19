Популярни
В Мерцедес имат надежда за битка с Ферари и Ред Бул

  19 сеп 2025
Директорът по инженерните въпроси в Мерцедес Андрю Шовлин е на мнение, че тимът има шанс да се бори в челото с Ферари и Ред Бул.

„Това трасе е различно от Монреал. Общото са многото бавни завои и сравнително изчистените зони за спиране – обясни Шовлин. – По това си приличат двете трасета, но тук се изисква по-ниво на притискане, а всички улични трасета си имат собствени предизвикателства.“

В Канада Мерцедес взе единствената си победа тази година с Джордж Ръсел, но сега Шовлин е по-внимателен по отношение целите на тима за този уикенд.

„Не сме тук с очакванията да повторим победата от Монреал, където трасето определено пасваше на нашата кола – обясни той. – В последните състезания видяхме, че отборите от средата на колоната се представят все по-добре.

„Също така, във Ферари има подобрения. Ред Бул бяха силни на „Монца“, така че ние ще сме доволни, ако сме в битката. Но не очаквам повторение на Монреал.“

Снимки: Gettyimages

