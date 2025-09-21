Норис: Не ми пука какво мислят другите за моето представяне

Пилотът на Макларън Ландо Норис успя да стопи само 6 точки от аванса на съотборника си Оскар Пиастри в битката за титлата в Гран При на Азербайджан днес. Пиастри, който водеше с 31 точки преди старта в Баку отпадна още в първата обиколка, а след това Норис стигна едва до 7-ото място на финала и то му донесе 6 точки.

„Правя всичко, на което съм способен във всяко едно състезание – обясни Ландо, който загуби време и заради бавния бокс на Макларън, който продължи над 4 секунди. – Ако погледнем на това, всяко едно състезание, в което съм завършил втори или по-назад, е пропусната възможност. Но не ми пука какво мислят другите за моето представяне.

„Вчера трябваше да се представя по-добре в квалификацията, но излязох първи на пистата. Това беше наше решение и ние платихме цената за това. Можех да съм по-напред.

„Но също така можех и да съм в стената или да се случи нещо по-лошо. Мисля, че днес бях близо до максимално възможното. Може и да не личеше отстрани, но ние имахме проблем с темпото. Не беше лошо, но изпреварванията бяха трудни.

„Имам да наваксвам много точки срещу много добър пилот, срещу невероятен пилот, трябва да продължа да работя упорито.“

Норис обясни, че днес Макларън не са имали темпото на победителя Макс Верстапен и допълни, че ако е стартирал втори, то пак е щял да е втори на финала.

„Днес нямахме темпото на Ред Бул, това беше ясно. Мисля, че на пистите, където нивото на притискане е по-ниско, ние имаме проблеми – допълни британецът. – Липсва ни увереност. Можем да сме бързи, но не можем да сме толкова постоянни като Ред Бул на тези трасета. Ние правим страхотен сезон, но има области, в които не сме достатъчно добри и работим по тях.“

Снимки: Gettyimages