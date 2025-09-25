Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Отпадането на Пиастри в Баку спаси рекорд на Хамилтън

Отпадането на Пиастри в Баку спаси рекорд на Хамилтън

  • 25 сеп 2025 | 16:03
  • 3234
  • 1

Отпадането на Оскар Пиастри от надпреварата за Гран При на Азербайджан в неделя означава, че, поне засега, австралиецът няма да може да подобри рекорда на Люис Хамилтън за най-много поредни финиширания на състезания във Формула 1.

Между Великобритания 2018 и Бахрейн 2020 седемкратният световен шампион регистрира 48 поредни старта, в които той беше класиран на финала. Неговата серия беше прекъснат не заради отпадана, а заради неговото отсъствие от Гран При на Сахир през 2020, когато той беше с положителна пробра за коронавирус и беше заменен от Джордж Ръсел.

Преди надпреварата в Баку Пиастри се намираше в серия от 44 поредни успешни стигания до финала. За него тя започна в Гран При на Мексико Сити през 2023 година, продължи през целия сезон 2024 и приключи след първите 16 старта от настоящата кампания.

Победите на Верстапен не притесняват Пиастри
Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

С тези си 44 поредни завършвания Пиастри заеме второто място в класирането за най-много последователни успешни стигания до финала след Хамилтън. Трети с общо 43 е Макс Верстапен, чиято серия продължи между състезанията в Емилия-Романя 2022 и Саудитска Арабия 2024.

Още една интересна подробност е, че отпадането на Пиастри в неделя беше едва четвъртия случай в неговата кариера, в който той не успя да стигне до финала на състезание. Предишните три дойдоха в дебютния му сезон 2023, когато той отпадна от надпреварите в Бахрейн (повреда), Белгия (поражения след контакт с Карлос Сайнц в първия завой) и САЩ (поражения след контакт с Естебан Окон).

Снимки: Gettyimages

