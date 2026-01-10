Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

Никола Цолов ще се състезава с №5 на носа на своя автомобил в хода на сезон 2026 във Формула 2, това става ясно от официалния списък с пилотите на сайта на шампионата.

В него вече са въведени всички обявени пилоти за предстоящата кампания с техните номера. Както е известно Никола Цолов ще се състезава за екипа на Кампос, в който ще си партнира с мексиканеца Ноел Леон.

Как ще изглежда атаката на Никола Цолов и Кампос във Формула 2?

Испанският тим завърши на третото място в отборното класиране през 2025 година и съответно му се пада да разполага с №5 и №6 през тази. А от Кампос са взели решението Цолов да кара с №5, което е още един сигнал, че се очаква Българския лъв да бъде лидерът на отбора.

Иначе с №1 ще се състезава шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който ще кара за екипа на Инвикта, в който ще му партнира Джошуа Дюрксен. Ритомо Мията и Колтън Херта ще карат съответно с №3 и №4 в Хайтек. По традиция нито един пилот няма да използва №13, а също така във Формула 2 няма и коли с №18 и №19. Причината е фактът, че №19 е изваден от употреба в памет на Антоан Юбер, който се състезаваше с №19 когато загина в Белгия през 2019 година.

Снимки: Red Bull Content Pool