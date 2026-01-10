Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

  • 10 яну 2026 | 17:33
  • 628
  • 0
Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

Фабио Ди Джанантонио беше един от тримата пилоти, които се състезаваха с Дукати Desmosedici GP25 в хода на сезон 2025 в MotoGP заедно със заводските пилоти на италианската марка Марк Маркес и Франческо Баная.

От тримата единствено Маркес успя да опитоми този мотор, който се оказа много труден за пилотиране за двамата италианци. Основните затруднения и на двамата бяха свързани с липсата а достатъчно добри усещане в предницата на машината, което не им даваше нужната увереност във фазите на спиране и влизане в завоите.

Едно наглед просто решение за трудностите на Баная и Ди Джанантонио щеше да бъде те просто да копират настройките на Маркес. По думите на Ди Джанантонио обаче това решение не е напълно приложимо, тъй като изборът на настройки зависи както от характеристиките на мотора, така и от стила на пилотиране на всеки пилот.

„Проблемът е, че всеки пилот работи, търси и кара по различен начин. Повярвайте ми, аз изучавам другите пилоти и се опитвам да се подобря там, където виждам, че те са по-добри от мен. Но никога не мога да постигна изцяло техният стил на работа или пилотиране.

„Можеш да копираш настройки, но да караш с тях е напълно различно нещо. Ако аз копирам Марк, аз ще съм последен, 100%. Важно е какво ти искаш от мотора, от отбора, какво искаш, за да се чувстваш добре, да натискаш и да вярваш в мотора, за да си бърз.

„Не е лесно. Не е просто да кажеш, че Пеко трябва да кара по-добре или, че не трябва да пипаш нищо. Не винаги е така. Аз искам да защитя малко и Пеко, понякога нещата не опират само до него. Може би те просто търсят грешното нещо. Това е. Различно е. Но със сигурност Пеко не е забравил как да кара“, обясни Ди Джанантонио.

Снимки: Imago

