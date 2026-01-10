Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

Фабио Ди Джанантонио беше един от тримата пилоти, които се състезаваха с Дукати Desmosedici GP25 в хода на сезон 2025 в MotoGP заедно със заводските пилоти на италианската марка Марк Маркес и Франческо Баная.

От тримата единствено Маркес успя да опитоми този мотор, който се оказа много труден за пилотиране за двамата италианци. Основните затруднения и на двамата бяха свързани с липсата а достатъчно добри усещане в предницата на машината, което не им даваше нужната увереност във фазите на спиране и влизане в завоите.

Едно наглед просто решение за трудностите на Баная и Ди Джанантонио щеше да бъде те просто да копират настройките на Маркес. По думите на Ди Джанантонио обаче това решение не е напълно приложимо, тъй като изборът на настройки зависи както от характеристиките на мотора, така и от стила на пилотиране на всеки пилот.

„Проблемът е, че всеки пилот работи, търси и кара по различен начин. Повярвайте ми, аз изучавам другите пилоти и се опитвам да се подобря там, където виждам, че те са по-добри от мен. Но никога не мога да постигна изцяло техният стил на работа или пилотиране.



„Можеш да копираш настройки, но да караш с тях е напълно различно нещо. Ако аз копирам Марк, аз ще съм последен, 100%. Важно е какво ти искаш от мотора, от отбора, какво искаш, за да се чувстваш добре, да натискаш и да вярваш в мотора, за да си бърз.



„Не е лесно. Не е просто да кажеш, че Пеко трябва да кара по-добре или, че не трябва да пипаш нищо. Не винаги е така. Аз искам да защитя малко и Пеко, понякога нещата не опират само до него. Може би те просто търсят грешното нещо. Това е. Различно е. Но със сигурност Пеко не е забравил как да кара“, обясни Ди Джанантонио.

