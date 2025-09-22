Ето защо Пиастри няма изтърпи наказанието си от Баку в Сингапур

Популярни
  • 22 сеп 2025 | 14:33
  • 1486
  • 2

Оскар Пиастри няма да трябва да изтърпи наказание по време на уикенда за Гран При на Сингапур, въпреки че не изтърпя 5-секундното наказание, което му беше дадено заради фалстарта му в Азербайджан вчера.

Австралиецът потегли преди изгасването на червените светлини, след което се спря преди отново да потегли, но цялото това нещо му коства време и го смъкна до дъното на класирането. Фалстартът обаче не беше най-големия проблем за лидера в шампионата, който се блъсна и отпадна от състезанието в Баку още в петия завой на първата обиколка.

Така той не може да изтърпи наказанието, което му беше дадено за фалстарта, което породо съмнения, че Пиастри ще бъде преместен с три места назад на стартовата решетка на „Марина Бей“ следващата седмица. Това обаче няма да се случи заради споразумение между отборите от края на миналата година.

Спрямо тази договорка едно неизтърпяно заради отпадане наказание от 5 секунди не се трансферира за следващо състезание, а просто отпадат. Това обаче не важи за санкциите от 10 секунди, които се трансферират в преместване с пет места назад на стартовата решетка за следващата надпревара, в която съответният пилот участва. Именно това беше причината Люис Хамилтън да бъде преместен с пет места назад за старта в Италия, след като отпадна седмица по-рано в Нидерландия и не успя да изтърпи 10-секундната санкция, която му бе дадена след финала на „Зандвоорт“ заради нарушение, което той беше извършил още преди старта.

„В случай, в който има едно 5-секундно наказание, което пилот не може да изтърпи заради отпадане, стюардите няма да го превръщат в наказание за старта на следващо състезание. Все пак, ако има повече от едно наказание, стюардите могат да превърнат това наказание от 5 секунди и останалите санкции в преместване назад на старта“, се казва в официалния правилник за наказанията във Формула 1.

Снимки: Gettyimages

