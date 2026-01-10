Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

Пилотът на Алпин Пиер Гасли се върна към годините си като част от системата на Ред Бул и обърна специално внимание на влизането си във Формула 1, което не се случи по начина, по който французинът е очаквал.

Гасли говори пред официалния сайт на Формула 1 и коментира как е получил „шамар в лицето“, след като му е било казано, че няма да бъде титуляр в световния шампионат, въпреки спечелената от него титла в GP2 през 2016 година. Вместо това той започна сезон 2017 като резерва в състава на Биковете и получи своя шанс да дебютира в Гран При на Малайзия, когато смени Даниил Квят в Торо Росо.

„Беше трудно да го приема, защото винаги ми беше казвано, че ще съм във Формула 1, ако спечеля GP2. Беше като шамар в лицето. Чудех се какво още мога да направя, но продължих да вярвам, че ще получа моя шанс.



„Спомням си как скачах на леглото в Малайзия. Аз отидох там като резерва на Ред Бул. Хелмут (Марко) ми се обади да ми каже да се готвя, защото ще се състезавам. Когато разбрах това, аз бях много щастлив. Спомням си как отидох на стартовата решетка, знаейки, че съм получил шанс и сега всичко е моите ръце. Имах колата, отбора и хората, сега всичко зависеше от мен, аз имах контрола.



„Направих четири или пет състезания през 2017 и след това започнах сезона през 2018 година. Във второто състезание аз завърших четвърти в Бахрейн. Това веднага вдигна очакванията. Веднага след Будапеща (Гран При на Унгария), Дениъл (Рикардо) обяви, че си тръгва от Ред Бул. Спомням си как пристигнах в Гърция за моята ваканция и бях шокиран.



„По това време Ред Бул имаше мен и Карлос Сайнц като опции. Беше между мен и него. Телефонът звънна и Хелмут ми каза, че ще бъда пилот на Ред Бул от следващата година, това беше в средата на първия ми пълен сезон във Формула 1“, разказа Гасли.

Неговият престой в Ред Бул не беше дълъг, тъй като той беше заменен от Алекс Албон по време на лятната пауза през 2019 година. Впоследствие Гасли кара за Торо Росо/Алфа Таури до края на сезон 2022, печелейки една победа на „Монца“ през 2020 година, преди да напусне в посока Алпин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages