Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

Пилотът на Уилямс Алекс Албон сподели своето мнение, че новите коли във Формула 1 ще се усещат по неестествен начин за пилотите в резултат на най-големите промени в техническия правилник в цялата история на спорта.

За разлика от последните по-значими промени, които засягаха само задвижващите системи или аеродинамиката, сега промените ще са във всички направления. В задвижващите системи сега разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и хибридния модул ще бъде 50/50, а пилотите ще имат много по-голямо влияние върху използването на електрическата енергия. Това ще изисква повече стратегическо мислене от страна на пилотите в битките на пистата, което според Албон ще бъде голяма промяна спрямо последните години.

Албон: Пилотите се нуждаят от по-дълга почивка

„Бих казал, че през 2026 година нещата ще бъдат по-неестествени“, каза Албон преди да коментира и колите с граунд ефект, които бяха използвани през последните четири години.



„Смятам, че хубавото нещо на тези коли беше, че ние все още можехме да ги натискаме на 100%. Да, имаше моменти, в които беше по-лесно да прекалим с агресията спрямо предишната генерация коли.



„Като цяло тези правила не бяха толкова лоши. С подобряването на колите следването и изпреварванията станаха по-трудни, а цялата идея на правилата беше обратната. За съжаление във Формула 1 технологията и интуицията бият правилата. За мен нямаше никакъв проблем. Може би аз имах различен подход, защото през 2022 година аз видях възможност да се върна във Формула 1 и си казах, че ще карам всичко, до което мога да се докопам по това време“, обясни Албон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages