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Днес става ясно името на новия президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 06:00
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Днес става ясно името на новия президент на БФБаскетбол

Днес ще стане ясно името на новия президент на Българска федерация по баскетбол. Досегашният президент Георги Глушков слиза от сцената, а кандидатите за заеманата досега от него позиция са трима. Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на ББЛ, както и настоящият директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков.

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Общото събрание трябва да стартира днес от 9:00 ч. в гр. София, хотел "Хаят Риджънси", зала "Васил Левски". При липсва на кворум, то ще започне в 10.00 ч. в същия ден.

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Ето и информацията от БФБ преди Общото събрание:

На свое редовно заседание, проведено на 01.10.2026 г. Управителния съвет на БФ Басектбол прие Проект на Правила за провеждане на тайното гласуване за избор на Президент и на членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Българска федерация баскетбол" на извънредно изборно Общо събрание, насрочено за 05.10.2026 г., който ще бъде предложен на Общото събрание за одобрение.

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Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Присъствието на медии ще се допуска само в началото на събранието.

Нашата медия посрещна всеки един от кандидатите за президентския пост на Българската федерация по баскетбол в студиото на Sportal.bg.

Пред Мая Димитрова говориха на живо последователно Орлин Атанасов, Николай Рашков и Константин Папазов, които споделиха своите виждания и какво ще опитат да променят, ако спечелят президентските избори.

Отдолу може да видите трите интервюта:

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