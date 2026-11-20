ЦСКА се прицели в крило на Рейнджърс

ЦСКА подготвя изненадващ ход, насочвайки интереса си към колумбийския флангови футболист на Рейнджърс Оскар Кортес. "Армейците" проучват възможността да привлекат 22-годишния състезател под наем през зимния трансферен прозорец, съобщава The Scottish Sun.

В момента Кортес играе като преотстъпен в аржентинския клуб Уракан от Буенос Айрес, където записа 32 двубоя и отбеляза 4 гола. Наемът му обаче изтича в края на следващия месец, а аржентинците нямат финансовата възможност да платят исканата от шотландците трансферна сума от 1,6 млн. паунда. Към крилото, което наскоро отново получи повиквателна за националния отбор на Колумбия, има интерес и от клубове от МЛС.

CSKA Sofia target £4.5m Rangers star in surprise transfer swoop https://t.co/qBmYAtlMMs — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) November 20, 2026

Амбициозният тим на "червените", който заема челната позиция в първенството и наскоро се завърна на своя модернизиран стадион "Българска армия", разглежда Кортес като ключово потенциално попълнение.

Рейнджърс плати 4,5 милиона паунда за правата на колумбиеца при привличането му от Ланс, но шотландският гранд е готов да претърпи сериозна финансова загуба заради спада в оценката на футболиста. Кортес има период под наем и в испанския Спортинг Хихон, докато за Рейнджърс е започвал като титуляр само в седем шампионатни мача, откакто пристигна в отбора преди две години.

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Снимки: Imago