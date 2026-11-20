Какво трябва да знаете за мегабитката Джошуа - Фюри

Това е най-големият боксов мач в тежка категория за годината – и вероятно най-очакваният сблъсък след първата среща между Олександър Усик и Тайсън Фюри през май 2024 година. На 11 декември британските боксьори Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-накрая ще се изправят един срещу друг на ринга след десет години очакване. Двубоят ще се проведе на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, Уелс, който е с капацитет 72 000 зрители.

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Вярно е, че нито един от двамата вече не се намира на върха на възможностите си, но това все пак е огромно събитие, което ще привлече изключително голям интерес, да не говорим за милионите долари, които ще генерира.

How was Tyson Fury moving like this at 265lbs? 😳🍿 #FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 https://t.co/0nEnTQEC74 — Ring Magazine (@ringmagazine) November 19, 2026

The Athletic обобщава всичко, което трябва да знаете за предстоящия сблъсък:

В колко часа започва мачът и къде може да бъде гледан?

Двубоят между Фюри и Джошуа ще бъде излъчен по целия свят в Netflix и ще бъде достъпен за всички със стандартен абонамент за платформата. Билетите се продават чрез Ticketmaster. Цените на стандартните места на стадион „Принсипалити“ варират от около 4000 паунда (5277 долара) за местата непосредствено до ринга до 270 паунда за местата на горните трибуни. Предлагат се и билети за препродажба.

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Очаква се двамата боксьори да излязат към ринга в 3:00 часа българско време в уелската столица. Местни жители обаче са възразили срещу удължаването на разрешеното работно време на стадиона след 1:00 часа местно време. Комисията по лицензиране към общинския съвет на Кардиф ще обсъди въпроса на 25 ноември.

От Netflix смятат, че провеждането на мача в ранните сутрешни часове във Великобритания ще осигури максимална световна аудитория, особено в Съединените щати, където двубоят ще бъде излъчен в най-гледаното телевизионно време. С подкрепата на Zuffa Boxing, ръководена от Дейна Уайт, и TKO Group Holdings първоначално събитието е трябвало да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Дори е било постигнато предварително споразумение, съобразено с американския пазар. Договорът на Джошуа обаче предвиждал срещата задължително да се проведе във Великобритания. Въпреки че първоначално изглеждал склонен да предоговори мястото на провеждане, бившият световен шампион на WBA, IBF и WBO в крайна сметка отказал и настоял първоначалните условия да бъдат спазени.

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Колко ще спечели всеки от боксьорите?

Двамата ще си разделят общ хонорар от малко над 150 милиона паунда. Тъй като събитието няма да се предлага чрез системата pay-per-view (плащане за отделно гледане), хонорарите представляват гарантирани суми за двамата боксьори, финансирани от Netflix и саудитската развлекателна компания Sela.

Най-големият хонорар на Фюри досега беше около 65 милиона паунда за първия му двубой срещу Усик през май 2024 година, финансиран от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

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Джошуа получи 49 милиона паунда за реванша си срещу Анди Руис-младши през 2019 година, който се проведе в Саудитска Арабия. Той спечели сходна осемцифрена сума и за срещата си с YouTube звездата Джейк Пол през декември 2025 година.

Кои боксьори ще участват в подгряващите срещи и защо програмата предизвика противоречия?

Първоначално вторият по значимост двубой в програмата трябваше да бъде сблъсък в тежка категория между бившия световен шампион на WBC Дионтей Уайлдър и непобедения австралиец Джай Опетая, звезда в полутежка категория, който има договор със Zuffa Boxing. Това подсказваше, че Дейна Уайт и Турки Ал аш-Шейх ще поемат организирането на останалите срещи от телевизионната програма.

CHOOSE YOUR CHARACTER 🎮 Who are you backing when Tyson Fury and Anthony Joshua collide in Cardiff ❓ #FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 https://t.co/ZbVJ4XC2Ju — Ring Magazine (@ringmagazine) November 19, 2026

Няколко източника обаче са съобщили пред The Athletic, че двубоят е пропаднал, което оставя празно място в програмата. Все още не е ясно кой ще замени Уайлдър, ако окончателно бъде потвърдено, че срещата с Опетая няма да се състои. От Zuffa Boxing е поискан коментар. Боксьорът в тежка категория от Демократична република Конго Мартин Баколе ще се изправи срещу нигериеца Соломон Адебайо.

Американският талант Да'Мазион Ванхаутър, който също е част от Zuffa Boxing, ще се боксира срещу Майкъл Есомба – роден в Камерун боксьор в тежка категория, който живее и се състезава в Белгия. В основната телевизионна програма няма нито един британски боксьор. Това предизвика недоволството на промоутъра на Джошуа – Еди Хърн, който в интервю за YouTube канала Seconds Out я определи като „най-лошата подгряваща програма“, която някога е виждал. Хърн ще отговаря за организирането на поне един двубой от нетелевизионната част на събитието, която все още не е окончателно потвърдена.

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Защо организирането на този мач отне толкова много време?

Този двубой трябваше да бъде договорен още преди 6 години, когато Фюри беше световен шампион на WBC, а Джошуа си беше върнал поясите на WBA, IBF и WBO. Тогава двамата можеха да се изправят в изцяло британски сблъсък за абсолютната световна титла в тежка категория. Появиха се обаче сериозни усложнения. Сред тях бяха първоначалното участие на промоутъра Даниел Кинахан, който в момента очаква съдебен процес по обвинения в ръководене на дейността на престъпна организация, решението на Дионтей Уайлдър да упражни правото си на реванш срещу Фюри, както и пораженията на Джошуа от Олександър Усик.

The wait is almost over ⏳🎮 #FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 https://t.co/tio3v7bfU9 — Ring Magazine (@ringmagazine) November 18, 2026

През 2024 година Усик победи на два пъти и Фюри, а през същата година Джошуа беше нокаутиран от Даниел Дюбоа. Споразумение за срещата най-накрая беше постигнато през април тази година. След това бяха уточнени останалите подробности, преди двубоят да бъде официално обявен през септември.

Как може да спечели Фюри?

Фюри вече не е толкова бърз, колкото беше преди, но движението му по ринга и работата с краката продължават да го правят трудна мишена за чисти попадения. 38-годишният британец може да използва тези свои качества, за да избягва ударите на Джошуа в началните рундове, когато те ще бъдат най-мощни.

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Фюри също така вярва, че притежава по-добра физическа издръжливост от Джошуа и може да го надделее, ако двубоят продължи по-дълго. Достатъчен е един поглед към по-стройната му физика, за да стане ясно, че този път Фюри залага повече на движението и издръжливостта, отколкото на нокаутиращата сила, която демонстрира във втория си двубой срещу Уайлдър през 2020 година, когато спря американеца в седмия рунд.

Фюри вярва, че все още е способен да постигне победа преди последния гонг, особено предвид слабостите, които Джошуа показа в последния си мач срещу Кристиан Пренга. Най-вероятно обаче стратегията му ще бъде първо да изтощи Джошуа физически и психически, преди да потърси възможност да приключи срещата в по-късните рундове.

Anthony Joshua dropped fresh photos from his training camp 🔥 #FuryJoshua l Dec 11th Live only on Netflix 🥊 https://t.co/0pEsbQTawL — Ring Magazine (@ringmagazine) November 17, 2026

Как може да спечели Джошуа?

Джошуа продължава да притежава огромна ударна мощ, както показа с нокаута си във втория рунд срещу Пренга. Именно това качество му дава най-голям шанс да победи Фюри. 37-годишният британец трябва да накара Фюри да влезе в размяна на удари и да го нарани още в началото, за да ограничи способността му да боксира от дистанция и да се движи постоянно по ринга.

Трябва обаче да го направи разумно. Джошуа успя да преодолее ранните нокдауни в мача срещу Пренга заради неопитността на съперника си. Фюри едва ли ще му предостави същата възможност да се възстанови, ако успее да го разклати със силен удар. Трудно е да си представим как Джошуа печели двубой, продължил всичките 12 рунда. Причините са както боксовите умения на Фюри, така и необходимата физическа издръжливост.

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Джошуа не е изигравал пълни 12 рунда от 2023 година насам, докато Фюри е стигал до последния гонг три пъти през последните две години и половина. Затова Джошуа трябва да разчита на силата си и да направи всичко възможно да приключи двубоя, когато му се открие подходяща възможност, пише Крис Маккена от The Athletic.

Какво следва за победителя?

Победителят отново ще се включи в битката за световните титли. Световната боксова асоциация (WBA) реши да заложи своята „супер“ световна титла в тежка категория в този двубой. Решението изненада мнозина, включително Мурат Гасиев. Руснакът, който от 2025 година притежава пояса на WBA за „редовен“ световен шампион, очакваше автоматично да бъде повишен до пълноправен шампион, след като Усик освободи титлата през юли.

Scary stuff man! Anthony Joshua dropped twice in round 1 against Kristian Prenga. They bullshitted too much that Fury Joshua doesn't mean as much as it used too. https://t.co/cf7tOazCyu — TstreeT Controversy (@TstreeT_Contro) July 25, 2026

Гасиев вече заяви, че според него трябва да бъде определен за задължителен претендент срещу победителя от срещата между Фюри и Джошуа. Съществуват обаче и други, потенциално по-привлекателни двубои, които биха дали възможност на победителя отново да обедини световни титли в тежка категория. Сред възможните съперници са шампионът на WBO Даниел Дюбоа, от когото Джошуа загуби през 2024 година, носителят на пояса на WBC Агит Кабайел и световният шампион на IBF Филип Хъргович.

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Кой ще спечели според двама експерти на The Athletic?

Сара Шепърд: Шансовете са 50 на 50, защото Джошуа все още притежава опустошителна ударна мощ. Фюри обаче ще направи изключително трудно за него да намери възможност да пласира тежките си удари в началните рундове. Очаквам Фюри да спечели или с технически нокаут в по-късните рундове, или по точки в двубой, който може да се окаже доста грозен и хаотичен.

FOR THE FIRST TIME EVER… TYSON FURY & ANTHONY JOSHUA FACE-OFF 👀😮‍💨 #FuryJoshua https://t.co/mOU0Mco056 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 30, 2026

Крис Маккена: Фюри ще спечели с технически нокаут. Това е битка, която ще бъде решена от това какво е останало в арсенала на всеки от двамата боксьори. Изглежда, че Фюри е малко по-слабо износен физически, докато Джошуа вече е загубил способността си да понася тежки удари. Затова очаквам той да бъде твърде уязвим и Фюри да го спре някъде около средата на двубоя.

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