Спартак Плевен изригна срещу Тити Папазов: Грозно лъже, злепоставя и представя неправилна информация

Спартак Плевен реагира с официално становище след пресконференцията, която даде днес в Пресклуб "България" Константин Папазови. На нея той говори за кандидатурата си за президент на БФБаскетбол.

Ето какво написаха на официалната си страница във Фейсбук плевенчани, обвинявайки президента на БК Левски, че си е позволил "грозно да лъже, да злепоставя и да представя неправилна информация":

"На пресконференция днес Константин Папазов си позволи грозно да лъже, да злепоставя и да предоставя неправилна информация, включително свързана с договор за излъчване на Национална Баскетболна Лига в телевизионен ефир.

Договорът за телевизия е договорен, впоследствие сключен след разговор с тогавашния изпълнителен директор на компанията и разговор на Георги Глушков, Тодор Димитров и Богдан Петков с ръководството на телевизията. Никой друг не е участвал в тези разговори. По предложение (а не по наредба на БФБ) от A1 Виктор Кирков е страна по договора, отговаряща за излъчването на мачовете и продукцията. Ако някой по наредба е имал право на 10% от договора - това са Георги Глушков, Тодор Димитров и Богдан Петков. Разбира се, нито един от тях не е предявявал такива претенции и не е получил суми по договора.

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Когато трябваше да се подновява този договор, на среща на клубовете в Самоков, Папазов и един от тогавашните ръководители на ЦСКА обясниха как българския баскетбол е бизнес, досегашното споразумение е неизгодно и не може да се поднови при настоящите към онзи момент условия.

Папазов стана деен участник в преговорите, което доведе до намаляване на сумата по договора 5 пъти. В очите на Спартак Плевен това е съсипване. Всеки има право на изразни средства, при подобно ощетяване на всички клубове от НБЛ.

Господин Папазов нито е най - честният, нито е най - чистият, както сам натрапва почти ежедневно.

Днешната му медийна изява отново доказа".

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Снимки: Sportal.bg