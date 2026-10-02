Папазов: Българският спорт диша, благодарение на хазартните компании

Кандидатът за президент на Българска федерация по баскетбол Константин Папазов коментира потенциалните промени в закона за реклама на хазарт, които биха създали опасност за оцеляването на спорта в страната.

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"Хазартните компании са апарата, на който българският спорт диша. Той не се развива, но съществува благодарение на тези компании. Ако държавата ни спре тези около 200 милиона годишно, трябва да намери начин да компенсира тези средства, защото българският спорт ще изчезне", каза Папазов по темата в студиото на Sportal.bg.

"За съжаление, хоризонтите не са добри за закона на хазарта. Обещал съм на Гонзо, че ако държавата си позволи да премахне единствения апарат за дишане на български спорт, ще поведа много хора с Гонзо. Когато държавата иска да направи това, трябва да помисли как ще замени парите от хазарта, които ще спрат по естествен път към спорта. Колкото и да е жалко, българският спорт съществува единствено и само заради бетинг компаниите. И на неколцина дългогодишни спонсори като Гриша Ганчев, Тодор Батков и сега Валтер Папазки.

Да, нека да спрем този ужасен порок. Аз съм работил в казино и знам, че е най-ужасният порок. За мен е по-ужасен от наркотиците. За мен е по-ужасен, защото в хазарта си в пълно съзнание. Най-гадният порок е хазартът. Ако не е демагогия и фалш, нека го направят това, но да знаят колко голяма яма трябва да запуши държавата.

Баскетболен клуб Левски нямаше да съществува, ако не беше Мило Борисов с неговата бетинг компания. Не мога да ги забравя тези неща, но да кажа на политиците - дайте 200 млн. от държавата и аз първи ще кажа, че не е редно да се рекламира хазарт. Ама ние сме се с дихателен апарат, на който пише бетинг, но той спасява българския спорт, аз бих подкрепил Георги Иванов и ще защитим интереса на българския спорт", каза още Папазов по темата.

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