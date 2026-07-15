Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

В студиото на Sportal.bg отново имаше доста интересен събеседник. В главната роля в "Гостът на Sportal.bg" бе Николай Рашков - член на борда на директорите на баскетболния шампион в Sesame НБЛ Балкан. С него поговорихме за предстоящото участие на тима от Ботевград в турнира Еврокъп, за националния отбор и присъствието на Евролигата в България, в лицето на Апоел Тел Авив, за което той е главен "виновник".

“Наистина, изключително добра новина. Позволи ми да поздравя абсолютно всички хора, които участваха това нещо да се случи като екип, защото самият процес беше изключително дълъг и сложен. Последните шест месеца минахме през процедури, които да могат да потвърдят както финансовото състояние, така и административната обезпеченост на отбора. Тъй като сама каза това е втората по сила турнир в Европа, част от екосистемата на Евролигата и в нашата скромна баскетболна история нещо подобно не се е случвало от времето на Лукойл Академик, когато играха УЛЕБ. Но вече имаме представител в семейството на Евролигата в лицето на Балкан. Изключително сложен и изключително предизвикателен проект, но смятам, че беше крайно време нещо подобно да се случи в България.

Коментирахме и Група D, в която попадна отборът на Балкан заедно с Монако, ПАОК, Рома Баскет, Манреса, Бахчешехир, Ратиофарм Улм и Лиеткабелис Паневезис.

“От бизнес гледна точка мисля, че беше перфектната група. С теб говорихме преди жребия и двамата си бяхме пожелали да срещнем ПАОК. Не само заради самото името на отбора. В момента е изключително предизвикателство, а може би това е и отборът, който събира най-много интерес, чисто медийно. Там в момента се конструира отбор, който абсолютно смело мога да твърдя, че е ниво Евролига. Изключително сериозен състав със сериозни амбиции, сериозен бюджет. Но може би тук е моментът да разясним чисто процедурата, че Евролигата е затворена лига т.е. там не можеш да попаднеш странично или под някаква друга форма. Единственият начин това да се случи е през участие в ЕвроКъп. Лицензът е ЕвроКъп ти дава шанс за участие, при спечелване на турнира, а последните две години дори и вторият отбор получава промоция за изкачване в Евролигата, но това е първата стъпка на всеки един отбор да играе Евролига.

Балкан в една група с Монако, ПАОК и отбора на Лука Дончич в ЕвроКъп

В момента форматът на ЕвроКъп е четири групи по осем отбора. Последната група може би се сформира така като най-медийно интересни имена. Имена, които сама отбеляза Монако, които само преди два сезона играха финал на Евролигата. Това само по себе си говори, независимо от моментното им състояние. В този турнир няма слаби противници. Бахчешехир са изключително сериозна организация, която години наред инвестира сериозни бюджети. Може да се провери какво им беше представянето миналата година, привличат играчи от НБА. Отборът на Рома е изключително интересно явление. Изцяло нов проект, един от главните инвеститори в лицето на Лука Дончич. Много хора ми зададоха въпроса - “Той ще дойде ли в Ботевград?”. Не знам, ако съвпада със сезона му в НБА ще бъде трудно, но пък в крайна сметка знаеш, че при него всичко е възможно."

Балкан научи програмата си за ЕвроКъп

Уточнихме и длъжността на Рашков в Балкан, а именно член на борда на директорите в клуба от Ботевград.

“Това може би остана малко встрани. Това е решение за вече последните две години. Получих покана от г-н Гавалюгов и х-н Везенков да се включа към борда на отбора, която като обсъдихме целите, набелязахме приоритети и за двете страни, които смятам, че са релевантни и в крайна сметка обединихме сили, с днешна дата да седнем и да говорим за участие на Балкан в ЕвроКъп. От тук нататък чисто структурата на отбора трябва да може да израсне бих казал е най-правилната дума, до ниво, до което да поеме всички странични дейности. Ти самата видя какво се случва с един Евролига отбор, който играе в София, колко странични дейности има в самата организация, начинът по който трябва да изглежда залата и въобще вдигането на баскетболния продукт на едно ниво, което в момента не е познато за българския пазар.

Нещото, което ни помага е, че заради участието на Апоел в Евролигата и това, че някои от мачовете се играха в Ботевград успяхме да сертифицираме залата по изискванията, които в момента ни помагат да можем да направим организацията по-лека. Другото, което е, че екипът, който ще е отговорен за подготовката на мачовете е същият този екип, който подготвя в София мачовете за Евролигата, което също ни дава едно ниво на сигурност, чисто организационно и както отбелязаха колегите в Ботевград е, че единственото, което остава е да поиграем и малко баскетбол.

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Въпреки че са летни периоди, за нас лично ще са интересни и динамични седмици, в които ще обявим както треньорския щаб, така и хората, които се включват към административния щаб на отбора, за да можем да посрещнем това предизвикателство. Със сигурност предстоят интересни, позитивни новини и другото, което остава е, че буквално след жребия интересът не само за домакинските мачове, но и за гостуванията, особено ключовите такива в Монако, Рим и Истанбул, заявките продължават да валят. Един самолет го напълнихме вече, така че оттук нататък започваме с втория. Но исках да кажа, че мен това ме радва, защото това показва, че търсене и глад за качествен баскетболен продукт в България има.”

Попитан дали се очакват звездни попълнения в тима, той отговори така:

“За нас първата цел и въобще основата на този отбор е да успеем да изградим ядро от български играчи, които могат да играят на високо ниво. Играчи, които заслужават да получат този шанс. Смятаме, че това е път, който можем да поемем заедно и разбира се към тях отборът да се подкрепи с класни играчи. Знаеш какво е нивото на ЕвроКъп тази година, нещата стават все по-трудни и по-трудни на тема бюджет и привличане на изключително класни състезатели, но пък инвестицията, която в момента ние смятаме да направим, тя е концентрирана до голяма степен в изграждане на треньорски щаб и екип от скаути, които биха могли да ни помогнат ние да имаме предимство при селекцията на качествени играчи."

Засегнахме темата и за интереса към билетите за мачовете от ЕвроКъп.

“Има огромен интерес за кортсайд местата, които по принцип изглежда да са най-атрактивни. Евролигата позволява да има едни допълнителни две по осем места, които са разположени точно до пейките на съставите. Тези места са изчерпани и са продадени още преди да е започнал сезонът. Видяхме абсолютно същото, кортсайд местата на националния отбор бяха първите, които се продадоха. Може би наистина го има този глад за качествен баскетбол. Тук може би топката се връща обратно в полето на всички клубове и на всички организатори в нашата държава, че може би е крайно време да вдигнем нивото на предоставения продукт, за да може съответно нещата да се развият."

Коментирахме и слуха, че има вероятност играчи от Апоел Тел Авив да облекат екипа на Балкан.



“Абсолютна практика е отборите от Евролигата да играят с доста сериозно разширени състави. Това им дава комфорт в местните първенства, дава на треньорите достатъчно избор за мачовете от Евролигата. Абсолютно нормално е, когато тези играчи, независимо дали са в Апоел или в някой друг отбор, когато не получават достатъчно много игрови минути да се търси допълнително трупане на игрови опит във висок клас турнири. Абсолютно не е изключено в Балкан да се появи играч с висок профил, дали ще дойде от Апоел не мога да кажа още.”, заяви Рашков.

Цялото интервю с Николай Рашков, което продължава с изключително интересни теми - националният отбор на България, Евролигата, възможно ли е Олимпиакос да играе мачовете си от "турнира на богатите" в София и завръщането на Апоел в страната ни, гледайте в нашето видео!

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Снимки: Sportal.bg