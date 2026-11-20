Септември и Локомотив (Пд) откриват кръга в efbet Лига

Септември (София) и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата е насрочена за 20 ноември 2026 г. от 18:00 часа на националния стадион "Васил Левски", а главен съдия на сблъсъка ще бъде Васил Минев.

И двата тима се намират в долната половина на таблицата и спешно се нуждаят от точки. Гостите от Локомотив (Пловдив) заемат 11-о място в класирането с актив от 12 точки след 14 изиграни мача (3 победи, 3 равенства и 8 загуби, при голова разлика 8:18). Септември (София) е непосредствено зад тях на 12-а позиция с 11 точки от 14 срещи (3 победи, 2 равенства и 9 поражения, голова разлика 12:25).

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В последния си мач от първенството Септември постигна ценен успех с 1:0 у дома срещу Локомотив (София), прекъсвайки серия от поредица поражения, включваща загуби от Арда (Кърджали) с 1:2 и Черно море с 0:2. От своя страна, Локомотив (Пловдив) спечели гостуването си на Ботев (Враца) с 2:1 в 13-ия кръг, но преди това отстъпи с 0:3 у дома на шампиона Лудогорец и завърши 0:0 със Славия.

В последните 5 срещи между двата отбора балансът е напълно изравнен. Септември (София) има 2 победи, Локомотив (Пловдив) също записа 2 успеха, а един мач завърши наравно. За последно двата тима се срещнаха на 26 юли 2026 г. във 2-рия кръг от настоящия сезон, когато пловдивчани надделяха с 2:1 у дома.

Старши треньорът на Септември Младен Кашчелан няма да може да разчита на наказания полузащитник Виктор Добрев, както и на контузения защитник Себастиан Уейд. При гостуващия тим, воден от Душан Косич, извън строя поради контузии са Ефе Али, Енцо Еспиноса и Александър Александров.

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