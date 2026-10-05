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Тити Папазов говори за първи път пред медиите като президент на Българска федерация по баскетбол
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Тити Папазов: Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи!

  • 5 окт 2026 | 17:18
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Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) на днешното Изборно Общо събрание на централата, провело се в София.

Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след три мандата и 15 години начело на БФБаскетбол.

Във втория тур на вота Папазов надделя над Орлин Атанасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи.

При първото гласуване на делегатите, всички 166 присъстващи дадоха своя вот.

Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков - 46, а една бюлетина бе недействителна и така се стигна до балотаж между Папазов и Атанасов.

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

“Благодаря, на тези които ме подкрепиха и на тези, които ми казаха истината в очите! Имах уверението сутринта от 123 души, че ще гласуват за мен….
Благодаря всички:
Кольо Спасов - играли сме заедно в Своге: “Тити аз съм за тях!” Поздравих го.
Искам да благодаря е Мартин Дурчев, с който съм имал и добри и лоши моменти.
Хора, много ще е трудно, но имам болест в това да съм успешен и да бъда №1. Ако бъда №1 и вие ще сте щастливи.
Аз не мога да управлявам сам, няма да управлявам сам.
Ники Рашков бе една достойна кандидатура.
Изрично искам да е час от моят УС. Телефонът моят е включен 24/7 за всеки от вас. Без вас, аз съм нищо! Ако от днес трябва да извадим полза, никога в последните 15 години - Българският баскетбол не е бил толкова на едно място. От мен и от вас зависи всички да ни направя отбор на България. Не се съмнявам в моите възможности и в моите контакти. Искам от всеки един от вас присъствие и предложения. Искам само едно: Може да е лесно от тази трибуна, като си постигнал много. Треньорите са моят приоритет. Ако зависим от държавата за зали и площадки, Ники Рашков даде феноменален принос. Това зависи от нас. Искам българските треньори да имат шанс да преследват мечтите си. Вярвайте, ние с каквото можем, ще помагаме. Искам да управлявам така, че да спечеля тези, които днес бяха с моите опоненти”, бяха първите думи на Тити Папазов като президент на Българска федерация по баскетбол.

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Снимки: Борислав Цветанов

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