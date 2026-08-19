Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

- Ти ли ще си президент на Българската федерация по баскетбол?

- Да! Аз така смятам. Човек, когато участва в едно състезание, ако не подходи с мисълта, че ще успее, по-добре да не участва.

- Защо смяташ, че си по-добър от конкурентите си и всъщност знаеш ли кои са те?

- Не. Знам за Орлин Атанасов.

- Говореше се за Сашо Везенков?

- Да заповяда, вчера го видях.

- И?

- Няма нищо по-достойно.

- Би била хубава “битка”.

- Аз ще победя.

- Какво ще дадеш на баскетбола?

- Това, което винаги съм давал - сърцето си. Аз имам кауза за разлика от другите. Другите искат да не бъда аз, което е различно.

- Всички са настроени някакси много срещу Орлин Атанасов, защо?

- Не, в никакъв случай. Аз не съм настроен срещу Орлин Атанасов, защото той е причината аз да се появя. Ако всичко беше мирно и спокойно, щеше да бъде вероятно за последен път Глушков.

- Глушков не е ли опция все още?

- Не.

- Говореше се, че от Спартак Плевен ще застанат зад него…

- Това не променя нещата. Достоен, може би един от най-големите, втори-трети в българския баскетбол, който е излязъл пред цяла България и е казал, че няма да се кандидатира, смяташ ли, че може някой да го преобърне. Глушков няма да се кандидатира. Но и да се кандидатира, това вече не променя нещата. Аз ще бъда единият кандидат, кои ще са другите…Добре дошли на 5 октомври.

- Говори се, че отборите от А група също ще гласуват и може друг кандидат да има повече гласове. Може ли да обясниш това?

- Аз имах сериозен разговор с Орлин Атанасов, когато се появи като кандидат и понеже моята уста няма цедка и казвам винаги истината, аз водих много сериозен разговор с него. Казах, че те имат потенциал, показаха, че имат потенциал. Сърдеха се като ги наричаха аматьори, а истината е не толкова дали получаваш пари да те прави професионалист или аматьор. Когато тренираш един път в седмицата, няма как да бъдеш професионалист и те ги приемаха много ревниво тези оценки. Направиха добър продукт за нивото на това, което правиха, естествено. С доста музика, с доста видео, не мога да кажа, че с толкова много баскетбол. Те отидоха да търсят масовост, което е и смисълът и имаха много положителни неща, но никой не трябва да ограничава, ако някой има мечти. Истината обаче е , че от точка А през 2016-а година, когато бяха с екипите “Баскетболно общество” и искрено подкрепяха националния отбор, до точка Б през 2026-а основен техен ракетоносител се казва Георги Глушков. Аз също твърдя, че има няколко неща, на които ме е научил моят учител Тони Божанков и те са фундаменти в живота. Едното от тези неща е да бъдеш благодарен. Нещо, което е чуждо за българския живот - да си благодарен и да имаш чест. Това са единствените две неща, които зависят само от теб. Няма оправдание. Защо си толкова сигурен, че ще получиш гласовете на повечето отбори, за да можеш да спечелиш тези избори? Защото при мен е кауза. Защото имам някакви идеи, дали ще бъдат достатъчни да спечеля. При Орлин също е някаква кауза в някакъв негов свят. Той си повярва, че от шеф на аматьорската лига може да стане. Това беше катализатор за някаква промяна.

*Цялото интервю с Тити Папазов, гледайте в нашето видео!

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