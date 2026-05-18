Николай Рашков за изграждането на Евролигата в България и неразказаните истории за звездите на Апоел

Човекът, който доведе Евролигата в България - Николай Рашков бе специален гост в студиото на Sportal.bg, където разказа за тежкия работен процес, трудностите и строгите изисквания, които трябваше да бъдат спазени, за да може страната ни да приеме мачовете на Апоел Тел Авив от "турнира на богатите" в София и Ботевград.

"Истината е, че това Евролигата да е в София е съвкупност от много фактори. Такъв тип събития изискват и голям капиталов ресурс, както и време. Трудно някой можеше да се справи, но аз и екипът ми застанахме в тази позиция. Впоследствие Белград отпадна като вариант, Кипър отпадна, София остана единственият вариант. "Арена София" не отговаряше на стандартите. Трябваше голяма част от съоръженията да бъдат реконструирани, докато стигнем до това да произведем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата", сподели Рашков.

Стандартът на игрището, на системата за резултат - време, съблекалните, които бяха по-малки от изискванията на Евролигата... Аз се изумих как екипът, с който работя, успя да направи ремонта за 28 дни. Едно по едно всичко стана така, както го видяха зрителите.

От самото ни влизане в залата всичко водеше натам, че нещата няма как да станат - не заради липсата на желание, а заради липсата на време. Всички в нашия екип визирахме мача с Олимпиакос, това ни беше двигателят и основната сила - да докараме мач на Олимпиакос и Везенков в България. Това беше основната ни движеща сила", завърши Рашков.

