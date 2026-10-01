Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си

Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов представи пред медиите програмата си за предстоящото Общо събрание на 5 октомври, заедно с бившия капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев - Торо и спортния мениджър Виктор Кирков.
"Показахме програмата си на клубовете и съвсем целенасочено направихме обиколка из цяла България. Благодарен съм на г-н Стефан Георгиев, че голяма част от клубовете посети заедно с мен. Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си и да можем да си напишем домашното, когато спечелим изборите. Мисля, че сме изпълнили съвсем прозрачно и систематично стъпките в една кампания, която искаме да спечелим за по-доброто на българския баскетбол", коментира Атанасов.
"Относно Националната баскетболна лига, има едно такова заклинание, че аз искам да я разруша, а аз искам тя да бъде черешката на тортата, защото това е професионалната лига в България и ние имаме нужда от нея. Друг е въпросът, че трябва да дефинираме много ясно и точно каква е целта на НБЛ и защо я има. Защото участниците в нея имат различни подбуди и мотивация да участват в нея. По простата причина, че самата федерация и участниците в нея не са си дефинирали каква трябва да е целта пред държавните и професионалните първенства, които са над първенствата при подрастващите", продължи той.
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"В предстоящите избори във федерацията изборът е между статуквото и това, което предлага г-н Атанасов", добави от своя страна Виктор Кирков.