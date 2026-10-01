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Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си

  • 1 окт 2026 | 12:46
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Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов представи пред медиите програмата си за предстоящото Общо събрание на 5 октомври, заедно с бившия капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев - Торо и спортния мениджър Виктор Кирков.

"Показахме програмата си на клубовете и съвсем целенасочено направихме обиколка из цяла България. Благодарен съм на г-н Стефан Георгиев, че голяма част от клубовете посети заедно с мен. Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си и да можем да си напишем домашното, когато спечелим изборите. Мисля, че сме изпълнили съвсем прозрачно и систематично стъпките в една кампания, която искаме да спечелим за по-доброто на българския баскетбол", коментира Атанасов.

"Относно Националната баскетболна лига, има едно такова заклинание, че аз искам да я разруша, а аз искам тя да бъде черешката на тортата, защото това е професионалната лига в България и ние имаме нужда от нея. Друг е въпросът, че трябва да дефинираме много ясно и точно каква е целта на НБЛ и защо я има. Защото участниците в нея имат различни подбуди и мотивация да участват в нея. По простата причина, че самата федерация и участниците в нея не са си дефинирали каква трябва да е целта пред държавните и професионалните първенства, които са над първенствата при подрастващите", продължи той.

"В предстоящите избори във федерацията изборът е между статуквото и това, което предлага г-н Атанасов", добави от своя страна Виктор Кирков.

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