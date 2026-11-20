Деймиън Лилард се завърна триумфално в Милуоки, кризата за Бъкс се задълбочава

Деймиън Лилард изигра най-силния си мач от началото на кампанията, отбелязвайки рекорднте си за сезона 33 точки при завръщането си в Милуоки, а неговият Портланд Трейл Блейзърс се наложи със 124:114. С това поражение домакините записаха 12-та поредна загуба в първенството на НБА.

Единствената по-дълга серия от последователни поражения в клубната история на Бъкс датира от март 1996 година, когато тимът губи 15 поредни срещи и приключва сезона с баланс 25-57. Настоящият актив на Милуоки от една победа и 15 загуби е най-слабият старт в първите 16 двубоя в историята.

Срещата бе първа за Лилард в залата на Бъкс, откакто бе освободен през лятото на 2025 година след прекарани два сезона в клуба. През изминалата кампания плеймейкърът пътува с Портланд за успеха със 115:103 в Милуоки, но тогава не се появи на паркета заради контузия в ахилеса.

Damian Lillard and Scoot Henderson combined for 60 POINTS in Portland's road victory 🔥 DAME: 33 PTS, 6 REB, 5 3PM SCOOT: 27 PTS, 7 REB, 3 AST, 5 3PM https://t.co/RsRQFRTB9X — NBA (@NBA) November 20, 2026

Домакините излязоха на терена по-малко от денонощие след поражението със 130:137 при гостуването на Маями Хийт. Това бе първият им мач срещу двукратния носител на приза за най-полезен играч Янис Адетокунбо след размяната му в посока Флорида през лятото.

Скут Хендерсън записа най-доброто си постижение за сезона с 27 точки, а Джру Холидей добави 22 точки за Трейл Блейзърс, които прекъснаха серията си от две последователни загуби. Оспорваният сблъсък предложи 20 смени на водачеството и осем равенства, а Тумани Камара наниза всичките си 18 точки през второто полувреме.

it's Holiday season in Milwaukee tonight https://t.co/qpb2sEV6DB — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 20, 2026

За състава на Милуоки Тайлър Хиро реализира 19 точки. Новобранецът Нейт Еймънт, който започна като титуляр за едва втори път, постигна лични рекорди в кариерата си с 18 точки и девет борби. Каспарас Якучионис също се отчете с 18 пункта.

Tyler Herro is heating up 🔥🔥🔥 15 PTS and 4 3’s headed into the final frame https://t.co/hEK9Auuiv5 — SleeperBucks (@SleeperBucksNBA) November 20, 2026

В лазарета на Бъкс останаха Кайл Кузма и Майлс Търнър заради травми в рамото. За Портланд извън строя бяха Дени Авдия, който пропусна втори пореден мач с болки в лявото стъпало, както и Джа Морант, отсъстващ вече в 11 последователни срещи поради разтежение на бедрен мускул.

Тайлър Хиро върна интригата с успешен пробив, намалявайки изоставането на домакините до 114:115 при оставащи 3:18 минути до края, но до финалната сирена баскетболистите на Портланд реализираха девет безответни точки, за да подпечатат успеха си.

В следващия си мач в събота Портланд гостува на Ню Йорк, докато Милуоки ще търси изход от кризата при визитата си на Филаделфия.

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