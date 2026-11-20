Деймиън Лилард изигра най-силния си мач от началото на кампанията, отбелязвайки рекорднте си за сезона 33 точки при завръщането си в Милуоки, а неговият Портланд Трейл Блейзърс се наложи със 124:114. С това поражение домакините записаха 12-та поредна загуба в първенството на НБА.
Единствената по-дълга серия от последователни поражения в клубната история на Бъкс датира от март 1996 година, когато тимът губи 15 поредни срещи и приключва сезона с баланс 25-57. Настоящият актив на Милуоки от една победа и 15 загуби е най-слабият старт в първите 16 двубоя в историята.
Срещата бе първа за Лилард в залата на Бъкс, откакто бе освободен през лятото на 2025 година след прекарани два сезона в клуба. През изминалата кампания плеймейкърът пътува с Портланд за успеха със 115:103 в Милуоки, но тогава не се появи на паркета заради контузия в ахилеса.
Домакините излязоха на терена по-малко от денонощие след поражението със 130:137 при гостуването на Маями Хийт. Това бе първият им мач срещу двукратния носител на приза за най-полезен играч Янис Адетокунбо след размяната му в посока Флорида през лятото.
Скут Хендерсън записа най-доброто си постижение за сезона с 27 точки, а Джру Холидей добави 22 точки за Трейл Блейзърс, които прекъснаха серията си от две последователни загуби. Оспорваният сблъсък предложи 20 смени на водачеството и осем равенства, а Тумани Камара наниза всичките си 18 точки през второто полувреме.
За състава на Милуоки Тайлър Хиро реализира 19 точки. Новобранецът Нейт Еймънт, който започна като титуляр за едва втори път, постигна лични рекорди в кариерата си с 18 точки и девет борби. Каспарас Якучионис също се отчете с 18 пункта.
В лазарета на Бъкс останаха Кайл Кузма и Майлс Търнър заради травми в рамото. За Портланд извън строя бяха Дени Авдия, който пропусна втори пореден мач с болки в лявото стъпало, както и Джа Морант, отсъстващ вече в 11 последователни срещи поради разтежение на бедрен мускул.
Тайлър Хиро върна интригата с успешен пробив, намалявайки изоставането на домакините до 114:115 при оставащи 3:18 минути до края, но до финалната сирена баскетболистите на Портланд реализираха девет безответни точки, за да подпечатат успеха си.
В следващия си мач в събота Портланд гостува на Ню Йорк, докато Милуоки ще търси изход от кризата при визитата си на Филаделфия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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