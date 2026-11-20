Сладък реванш за Таунс: Покори Минеаполис с Никс в трилър до последната секунда

Карл-Антъни Таунс напомни за най-добрите си години в Минеаполис, извеждайки Ню Йорк Никс до драматичен успех със 102:99 над бившия си тим Минесота Тимбъруулвс. Центърът завърши с „дабъл-дабъл“ от 22 точки и 12 борби, като 17 от точките му дойдоха още преди почивката.

Джейлън Брънсън допринесе за победата с 21 точки и 7 асистенции, а О Джи Ануноби се отчете с 15 пункта за нюйоркчани. С този успех Никс (9-6) записаха трета поредна победа, въпреки че пропиляха аванс от 19 точки през третата четвърт и не успяха да се разпишат в заключителните 3:26 минути на срещата.

Karl-Anthony Towns provides double-double trouble as the Knicks outlast the Timberwolves 🗽💪 🔵 22 PTS | 12 REB #NBAPhilippines #NBAHighlights https://t.co/a2j2Sm9VCD — NBA Philippines (@NBA_Philippines) November 20, 2026

Домакините бяха близо до пълен обрат. Айо Досунму намали изоставането на тима си само на три точки след точна стрелба от далечна дистанция при оставащи 2:34 минути. При следващото притежание Досунму отново порази коша зад арката, но попадението бе отменено заради преждевременен съдийски сигнал за изтекло време за атака. Повторенията показаха, че преди това изстрелът на ЛаМело Бол е докоснал ринга.

JALEN BRUNSON WENT TO WORK IN THE 3Q 🔥 He puts up 14 of his 21 PTS in the 3Q alone... Knicks lead in the 4Q on NBA TV! https://t.co/BaaumvPEFU — NBA (@NBA) November 20, 2026

В заключителните секунди Бол пропусна изравнителна тройка 9.9 секунди преди края, а „вълците“ така и не стигнаха до нов шанс за изстрел. ЛаМело завърши с 15 точки при стрелба 6 от 21 от игра. Най-резултатен за Минесота (11-5) бе Джонатан Куминга, който наниза 23 точки при завръщането си на паркета след пропуснати два мача заради контузия в дясното рамо.

Jonathan Kuminga 23 PTS (7-13 FG, 2-4 3P), 3 REB, 3 AST, 3 BLK, +8 vs. Knicks He’s taken his defense to another level https://t.co/lmGN92Z47z — Role Player Performances (@BenchHighlights) November 20, 2026

Таунс, който премина в Ню Йорк през 2024 година след девет сезона в Минесота, получи топли овации от местната публика преди началото. По време на двубоя се стигна и до куриозен момент, когато след оспорван пробив центърът падна по гръб право пред баща си, Карл Таунс, който му помогна да се изправи от мястото си край терена.

A cara do Karl-Anthony Towns com o pai dele ajudando ele a levantar. 😃 https://t.co/KK6G6y50KX — Matchup Brasil | NBA 🇧🇷🏀 (@MatchupBR) November 20, 2026

В следващите си мачове в събота Ню Йорк Никс приема Портланд, докато Минесота Тимбъруулвс ще бъде домакин на Мемфис.

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