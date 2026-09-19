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Орлин Атанасов обяви програмата и екипа си за управление на БФБаскетбол

  • 19 сеп 2026 | 17:40
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Кандидатът за президент на БФБаскетбол Орлин Атанасов обяви цялата си програма за развитие на българския баскетбол и по-голямата част от екипа, с който възнамерява да управлява федерацията.

Изборното събрание на спортната организация е насрочено за 5 октомври. Към момента Константин Папазов и Николай Рашков също са кандидати за президентския пост. Крайният срок за подаване на кандидатури изтече преди седмица, но настоящото ръководство на БФ Баскетбол все още не е обявило кой е внесъл документи и дали те отговарят на всички критерии.

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Атанасов изпрати програмата си по мейл до баскетболните клубове и я сподели в социалните мрежи чрез каналите на Българска баскетболна лига и през фейсбук профила „Лицето на играта“. В представената платформа се акцентира върху овластяването на по-малките клубове, които да имат бърза и ефективна връзка с представители на федерацията. За целта БФ Баскетбол ще открие и регионален офис във Варна, който ще отговаря за Източна България.

Атанасов обещава да пренесе във федерацията принципността е прозрачността, които наложи като начин на работа в Българска баскетболна лига в последните 10 години. Основен акцент в програмата му са масовостта, развитието на треньорските кадри и подрастващите състезатели.

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Сред хората в екипа на Атанасов са бившите национални състезатели Стефан Георгиев-Торо и Борис Стоянов. Трима от кандидатите за бъдещ управителен съвет на федерацията са успешни ръководители на клубове - Кирил Киров от Ънстопъбъл (Добрич), Димитър Петков от Локомотив (Горна Оряховица) и Янислав Марков от Хебър (Пазарджик). По-голяма част от останалите членове на екипа на Атанасов са хората, с които създаде и менажира Българска баскетболна лига. Сред тях е и преподавателят от Великотърновския университет д-р Данаил Киров, който има защитена дисертация на тема свързана с 3х3 баскетбола. В екипа са още Виктор Кирков и Денислав Георгиев, които са експерти в сферата на спортния мениджмънт. Кирков е работил като консултант в БФ Баскетбол в периода 2019-2021 година.

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