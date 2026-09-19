Николай Рашков се срещна с изпълнителния директор на Евролигата

Кандидатът за президент на Българска федерация по баскетбол и директор на мъжкия и женския национален отбор на България Николай Рашков се видя с изпълнителния директор на Евролигата Час Буено в Абу Даби, където в момента се провежда първото издание на турнира за Суперкупата на елитната клубна надпревара.

Рашков е получил покана от организаторите и ще има възможността да изгледа на живо финала тази вечер, в който един срещу друг ще се изправят шампионът на Евролигата Олимпиакос и испанският колос Реал Мадрид. Именно “лос бланкос” бяха съперникът на “червено-белите” от Пирея на финала на Евролигата в Атина в края на май.

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"Оценявам искрено поканата и плодотворната дискусия. Да разширяваме баскетболната карта и да сплотяваме акционерите е послание, което трябва да следваме както на местно, така и на глобално ниво", написа в страницата си в Instagram Рашков по повод срещата.

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