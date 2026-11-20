Испания срещу Франция в Лига на нациите, Англия срещу Холанд

Световният шампион Испания се падна с Франция в битка на четвъртфиналите в турнира Лига на нациите. Носителят на трофея Португалия пък ще спори с Нидерландия. Норвегия срещу Англия и Белгия срещу Германия са останалите два очаквани с интерес дуела.



Победителят във всяка двойка ще бъде определен в мачовете на разменено гостуване на 25-27 март и 28-30 март 2027 г.

1/4-финали на Лигата на нациите



Испания - Франция

Норвегия - Англия

Нидерландия - Португалия

Белгия - Германия



Четирите продължили напред тима после отиват на финалните през юни, като страната-домакин все още не е избрана.



Ясни са и потенциалните полуфинални сблъсъци за финалната четворка:



Нидерландия/Португалия - Испания/Франция



Белгия/Германия - Норвегия/Англия

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