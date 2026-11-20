Световният шампион Испания се падна с Франция в битка на четвъртфиналите в турнира Лига на нациите. Носителят на трофея Португалия пък ще спори с Нидерландия. Норвегия срещу Англия и Белгия срещу Германия са останалите два очаквани с интерес дуела.
Победителят във всяка двойка ще бъде определен в мачовете на разменено гостуване на 25-27 март и 28-30 март 2027 г.
1/4-финали на Лигата на нациите
Испания - Франция
Норвегия - Англия
Нидерландия - Португалия
Белгия - Германия
Четирите продължили напред тима после отиват на финалните през юни, като страната-домакин все още не е избрана.
Ясни са и потенциалните полуфинални сблъсъци за финалната четворка:
Нидерландия/Португалия - Испания/Франция
Белгия/Германия - Норвегия/Англия