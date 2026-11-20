Мемфис Гризлис постигна убедителен успех със 126:98 над силно отслабения от контузии тим на Голдън Стейт Уориърс, записвайки петата си поредна победа в Националната баскетболна асоциация. Джейлън Уелс беше най-резултатен за домакините с 22 точки, а Седрик Кауърд допринесе с още 19.
Кам Бузър и Оливие Максенс-Проспер реализираха по 16 точки за успеха на „гризлитата“, които водеха в резултата през целия двубой и в последната четвърт увеличиха преднината си до рекордните 34 точки. Джейвън Смол също се включи солидно, отбелязвайки 14 точки.
За Голдън Стейт Чарлз Баси направи силен мач с „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 13 борби, докато Брандин Поджиемски и Уил Ричард добавиха по 15 точки. „Воините“ обаче изиграха слаб мач в стрелбата от дистанция, отбелязвайки едва 5 от 29 опита за три точки, и приключиха турнето си с пет поредни загуби от пет срещи.
Калифорнийци бяха сериозно засегнати от отсъствието на звездата си Стеф Къри, който пропусна четвърти пореден мач заради разтежение на коремен мускул, получено при поражението от Хюстън в началото на гостуванията. Дреймънд Грийн също остана извън игра поради травма на десния лакът. Налегнатият от кадрови проблеми тим на Голдън Стейт излезе с 12-ти различен стартов състав от началото на сезона.
Мемфис също трябваше да се справя без водещия си реализатор Тай Джеръм и центъра Зак Иди. В началото на втората четвърт домакините загубиха и Джерами Грант, който стъпи накриво на левия си крак след успешен изстрел за три точки и бе принуден да напусне паркета.
Въпреки проблемите Гризлис контролираха срещата от самото начало. През първата част те стреляха с 51% успеваемост и в средата на втория период водеха с 18 точки. Голдън Стейт успя да се задържи близо в резултата до почивката при 55:47, въпреки че реализира едва 14 от 36 опита от игра (37%), включително 3 от 16 от зоната за три точки.
В първата минута след паузата гостите съкратиха пасива си до шест точки, но Мемфис бързо си върна инициативата и в последните две минути на третата четвърт вече имаше аванс от 20 точки, който не изпусна до края.
В следващия си мач Голдън Стейт приема тима на Бостон в неделя. В събота Мемфис гостува на Минесота, където ще преследва девети пореден триумф далеч от дома от старта на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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