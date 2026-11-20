Мемфис прегази обезкървения Голдън Стейт и продължи победната си сери

Мемфис Гризлис постигна убедителен успех със 126:98 над силно отслабения от контузии тим на Голдън Стейт Уориърс, записвайки петата си поредна победа в Националната баскетболна асоциация. Джейлън Уелс беше най-резултатен за домакините с 22 точки, а Седрик Кауърд допринесе с още 19.

Кам Бузър и Оливие Максенс-Проспер реализираха по 16 точки за успеха на „гризлитата“, които водеха в резултата през целия двубой и в последната четвърт увеличиха преднината си до рекордните 34 точки. Джейвън Смол също се включи солидно, отбелязвайки 14 точки.

Jaylen Wells gets us started with a corner three https://t.co/cAcCm45Qar — eric (@EricTweetsNBA) November 20, 2026

За Голдън Стейт Чарлз Баси направи силен мач с „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 13 борби, докато Брандин Поджиемски и Уил Ричард добавиха по 15 точки. „Воините“ обаче изиграха слаб мач в стрелбата от дистанция, отбелязвайки едва 5 от 29 опита за три точки, и приключиха турнето си с пет поредни загуби от пет срещи.

Cedric Coward with 13 points and 3 threes for far in the first half https://t.co/yjsTGF6Nnc — eric (@EricTweetsNBA) November 20, 2026

Калифорнийци бяха сериозно засегнати от отсъствието на звездата си Стеф Къри, който пропусна четвърти пореден мач заради разтежение на коремен мускул, получено при поражението от Хюстън в началото на гостуванията. Дреймънд Грийн също остана извън игра поради травма на десния лакът. Налегнатият от кадрови проблеми тим на Голдън Стейт излезе с 12-ти различен стартов състав от началото на сезона.

Cam Boozer pulls up and hits the TOUGH JUMPER 😤 His dad Carlos is LOVING it courtside! Cam is up to 11 PTS on a perfect 4-4 FGM at the break! https://t.co/XNgka0ivqe — NBA (@NBA) November 20, 2026

Мемфис също трябваше да се справя без водещия си реализатор Тай Джеръм и центъра Зак Иди. В началото на втората четвърт домакините загубиха и Джерами Грант, който стъпи накриво на левия си крак след успешен изстрел за три точки и бе принуден да напусне паркета.

Въпреки проблемите Гризлис контролираха срещата от самото начало. През първата част те стреляха с 51% успеваемост и в средата на втория период водеха с 18 точки. Голдън Стейт успя да се задържи близо в резултата до почивката при 55:47, въпреки че реализира едва 14 от 36 опита от игра (37%), включително 3 от 16 от зоната за три точки.

Charles Bassey career-high 19 PTS (7-10 FG, 5-6 FT), 8 REB, 1 AST, +10 vs. Suns Warriors finally found themselves a center? 👀 https://t.co/gB1pUOEPUt — Role Player Performances (@BenchHighlights) November 3, 2026

В първата минута след паузата гостите съкратиха пасива си до шест точки, но Мемфис бързо си върна инициативата и в последните две минути на третата четвърт вече имаше аванс от 20 точки, който не изпусна до края.

В следващия си мач Голдън Стейт приема тима на Бостон в неделя. В събота Мемфис гостува на Минесота, където ще преследва девети пореден триумф далеч от дома от старта на сезона.

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