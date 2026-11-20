Рекордна посещаемост: София чака Везенков и Коди за сблъсъка с Дания

Над 4 000 билета вече са продадени за първия официален мач на мъжкия национален отбор по баскетбол в София от 12 години насам. На 26 ноември, четвъртък, от 19:00 ч. България посреща Дания в „Арена София“ в предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Страхотна инициатива: Спортните школи с покана да подкрепят Везенков и националите срещу Дания

Суперзвездите на европейския клубен шампион Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър са потвърдили пред селекционера Любомир Минчев, че ще играят срещу Дания. Двамата планират да отпътуват за София веднага след мача на клубния си отбор Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив. Двубоят започва на 25 ноември в 21:15 ч. — по-малко от 22 часа преди срещата с Дания.

България влезна в този етап с победа над Румъния със 103:86 на 30 август. Двубоя в „Данубиус Арена“ в Тулча гледаха 4 603 зрители според румънската федерация по баскетбол.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

За последно столичната публика гледа мъжкия национален отбор в официален мач на 24 август 2014 г. Тогава в зала "Универсиада“ България отстъпи на Черна гора със 73:84 пред 500 зрители в квалификациите за Евробаскет 2015.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/