Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Орлин Атанасов беше официално издигнат за президент на Българската федерация по баскетбол

Орлин Атанасов беше официално издигнат за президент на Българската федерация по баскетбол

  • 5 сеп 2026 | 11:37
  • 59
  • 0
Орлин Атанасов беше официално издигнат за президент на Българската федерация по баскетбол

Новият член на Национална баскетболна лига Политехника (Дупница) официално издигна кандидатурата на Орлин Атанасов за президент на Българската федерация по баскетбол.

Уведомлението от дупнишкия клуб беше входирано в деловодството на федерацията в петък следобед. Впоследствие писма за подкрепа изпратиха още 6 баскетболни клуба - ЦСКА, Локомотив Горна Оряховица, Хебър, Микс, Рогош и Акули (Шабла).

"По този начин Атанасов демонстрира последователност и изпълни намерението си да влезе в надпреварата за президентския пост, за да извади българския баскетбол от незавидното положение, в което се намира", пишат представителите му от агенция Sports Management Bulgaria и добавят:

"Водещите приоритети пред Атанасов и екипа му са подкрепа за баскетболните центрове, развитие на треньорите и повишаване популярността на баскетбола. Всичко това ще бъде постигнато чрез по-ефективно сътрудничество между федерацията и клубовете, както и с привличане на допълнително финансиране към БФБаскетбол."

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

"В последните седмици управителният съвет на федерацията взе безпрецеденти решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден“, заяви Орлин Атанасов и допълни, че скоро ще представи публично своята концепция за развитие на българския баскетбол "Лицето на играта", както и целия си екип.

Изборите за нов президент на Българската федерация по баскетбол ще се проведат на 5 октомври тази година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Рилски спортист победи косовския Трепча в контрола

Рилски спортист победи косовския Трепча в контрола

  • 4 сеп 2026 | 21:56
  • 1119
  • 2
Американките започнаха защитата на титлата си на Световното с победа над Китай

Американките започнаха защитата на титлата си на Световното с победа над Китай

  • 4 сеп 2026 | 19:34
  • 758
  • 1
Бен Симънс се завърна в Лигата с екипа на Сакраменто Кингс

Бен Симънс се завърна в Лигата с екипа на Сакраменто Кингс

  • 4 сеп 2026 | 19:30
  • 825
  • 0
Политехника привлече канадски център

Политехника привлече канадски център

  • 4 сеп 2026 | 19:28
  • 496
  • 1
Кюстендилеца заяви подкрепа за баскетболния ЦСКА

Кюстендилеца заяви подкрепа за баскетболния ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 17:46
  • 9751
  • 42
Австралия и Япония стартираха с победи на Световното първенство

Австралия и Япония стартираха с победи на Световното първенство

  • 4 сеп 2026 | 15:23
  • 1657
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 7572
  • 46
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 8574
  • 25
18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

  • 4 сеп 2026 | 23:07
  • 47632
  • 106
Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

  • 5 сеп 2026 | 02:26
  • 15566
  • 2
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

  • 5 сеп 2026 | 00:07
  • 45224
  • 195
Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

  • 4 сеп 2026 | 22:54
  • 41550
  • 33