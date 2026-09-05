Орлин Атанасов беше официално издигнат за президент на Българската федерация по баскетбол

Новият член на Национална баскетболна лига Политехника (Дупница) официално издигна кандидатурата на Орлин Атанасов за президент на Българската федерация по баскетбол.

Уведомлението от дупнишкия клуб беше входирано в деловодството на федерацията в петък следобед. Впоследствие писма за подкрепа изпратиха още 6 баскетболни клуба - ЦСКА, Локомотив Горна Оряховица, Хебър, Микс, Рогош и Акули (Шабла).

"По този начин Атанасов демонстрира последователност и изпълни намерението си да влезе в надпреварата за президентския пост, за да извади българския баскетбол от незавидното положение, в което се намира", пишат представителите му от агенция Sports Management Bulgaria и добавят:



"Водещите приоритети пред Атанасов и екипа му са подкрепа за баскетболните центрове, развитие на треньорите и повишаване популярността на баскетбола. Всичко това ще бъде постигнато чрез по-ефективно сътрудничество между федерацията и клубовете, както и с привличане на допълнително финансиране към БФБаскетбол."

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"В последните седмици управителният съвет на федерацията взе безпрецеденти решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден“, заяви Орлин Атанасов и допълни, че скоро ще представи публично своята концепция за развитие на българския баскетбол "Лицето на играта", както и целия си екип.

Изборите за нов президент на Българската федерация по баскетбол ще се проведат на 5 октомври тази година.

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